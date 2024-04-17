17 апреля 2024

В Новом Уренгое экипаж ДПС и медик спасли девушку от падения из окна. Фото

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Сотрудники ДПС и медики спасли девушку от падения из окна Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж ДПС и сотрудник скорой помощи спасли девушку от падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.

«К экипажу ДПС в составе лейтенанта Петра Климова и старшего сержанта Виктора Лиджиева 17 апреля обратился прохожий, который сообщил, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка. На окне подъезда многоквартирного дома, силовики увидели сидящую девушку, которая пребывала в тревожном состоянии. Благодаря слаженным действиям специализированных служб, трагедии удалось избежать», — сообщает пресс-служба управления полиции по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Прибывшие на вызов сотрудники ДПС и фельдшер бригады скорой помощи Нариман Даниялов, который также прибыл на вызов, поднялись на нужный этаж. Климов отвлек девушку разговором, а медик сумел затащить ее обратно в подъезд. После чего девушку доставили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением специалистов.

Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи. В случае сложной ситуации участники дорожного движения могут позвонить по номеру 112.

Сотрудники ДПС спасли девушку в Новом Уренгое
Сотрудники ДПС спасли девушку в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж ДПС и сотрудник скорой помощи спасли девушку от падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. «К экипажу ДПС в составе лейтенанта Петра Климова и старшего сержанта Виктора Лиджиева 17 апреля обратился прохожий, который сообщил, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка. На окне подъезда многоквартирного дома, силовики увидели сидящую девушку, которая пребывала в тревожном состоянии. Благодаря слаженным действиям специализированных служб, трагедии удалось избежать», — сообщает пресс-служба управления полиции по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Прибывшие на вызов сотрудники ДПС и фельдшер бригады скорой помощи Нариман Даниялов, который также прибыл на вызов, поднялись на нужный этаж. Климов отвлек девушку разговором, а медик сумел затащить ее обратно в подъезд. После чего девушку доставили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением специалистов. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи. В случае сложной ситуации участники дорожного движения могут позвонить по номеру 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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