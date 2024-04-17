В Новом Уренгое экипаж ДПС и медик спасли девушку от падения из окна. Фото

18 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС и медики спасли девушку от падения из окна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж ДПС и сотрудник скорой помощи спасли девушку от падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. «К экипажу ДПС в составе лейтенанта Петра Климова и старшего сержанта Виктора Лиджиева 17 апреля обратился прохожий, который сообщил, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка. На окне подъезда многоквартирного дома, силовики увидели сидящую девушку, которая пребывала в тревожном состоянии. Благодаря слаженным действиям специализированных служб, трагедии удалось избежать», — сообщает пресс-служба управления полиции по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Прибывшие на вызов сотрудники ДПС и фельдшер бригады скорой помощи Нариман Даниялов, который также прибыл на вызов, поднялись на нужный этаж. Климов отвлек девушку разговором, а медик сумел затащить ее обратно в подъезд. После чего девушку доставили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением специалистов. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи. В случае сложной ситуации участники дорожного движения могут позвонить по номеру 112. Сотрудники ДПС спасли девушку в Новом Уренгое пресс-служба УМВД по ЯНАО, сайт Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) экипаж ДПС и сотрудник скорой помощи спасли девушку от падения из окна. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО. «К экипажу ДПС в составе лейтенанта Петра Климова и старшего сержанта Виктора Лиджиева 17 апреля обратился прохожий, который сообщил, что на карнизе окна одного из домов сидит девушка. На окне подъезда многоквартирного дома, силовики увидели сидящую девушку, которая пребывала в тревожном состоянии. Благодаря слаженным действиям специализированных служб, трагедии удалось избежать», — сообщает пресс-служба управления полиции по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Прибывшие на вызов сотрудники ДПС и фельдшер бригады скорой помощи Нариман Даниялов, который также прибыл на вызов, поднялись на нужный этаж. Климов отвлек девушку разговором, а медик сумел затащить ее обратно в подъезд. После чего девушку доставили в медицинское учреждение, где она находится под наблюдением специалистов. Сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи. В случае сложной ситуации участники дорожного движения могут позвонить по номеру 112.