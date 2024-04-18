Бывшую пермскую чиновницу Лопаеву заставляют вернуть украденные миллионы

В суде рассмотрели аппеляцию бывшей чиновницы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывшего вице-премьера Пермского края Елену Лопаеву просят вернуть 67,7 млн рублей, которые она себе могла присвоить. Такое требование предъявил благотворительный фонд «Содействие — XXI век».

«Фонд уже подал гражданский иск к Лопаевой с требованием возместить причиненную сумму ущерба — около 68 миллионов рублей», — пишет 59.ru со ссылкой на учредителя фонда Всеволода Алферова. При этом со второй фигурантки дела Елены Найдановой деньги не просят, так как суд еще не подтвердил ее виновность.

Алферов добавил, что Лопаева хорошо зарабатывала и разумнее было бы заменить лишение свободы на возмещение ущерба. Об этом представитель фонда заявил во время судебного заседания, где рассматривали апелляционную жалобу экс-чиновницы на приговор. Ранее суд приговорил Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. По мнению прокуратуры, Лопаева, а также экс-директор фонда Елена Найданова присвоили 67,7 млн рублей под видом проведения фиктивных мероприятий. Лопаева не признала свою вину, а Найданова сбежала за границу. После оглашения приговора Лопаевой ее адвокаты подали апелляцию.