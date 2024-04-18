В Перми прокуратура обжалует приговор для главы «Центра исторической памяти»

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Обзорная по городу. Пермь , прокуратура пермского края
Прокуратура подала иск 17 апреля Фото:

Прокуратура требует у суда изменить наказание для руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. За попытку контрабанды его приговорили за трем годам лишения свободы условно.

«Прокуратура оспаривает приговор пермяку, осужденному за контрабанду архива. Жалоба прокуратуры поступила в Индустриальный районный суд 17 апреля», — пишет Properm.

Ранее стало известно, что Александра Чернышова обвиняют в попытке контрабанды архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, но гособвинение требовало назначить реальный срок. Вместе с Чернышовым по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Его арестовали заочно, так как Латыпов находится за границей.

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Прокуратура требует у суда изменить наказание для руководителя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. За попытку контрабанды его приговорили за трем годам лишения свободы условно. «Прокуратура оспаривает приговор пермяку, осужденному за контрабанду архива. Жалоба прокуратуры поступила в Индустриальный районный суд 17 апреля», — пишет Properm. Ранее стало известно, что Александра Чернышова обвиняют в попытке контрабанды архива пермского отделения «Мемориала» (признан в РФ НКО-иноагентом и ликвидирован). Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, но гособвинение требовало назначить реальный срок. Вместе с Чернышовым по уголовному делу проходит бывший председатель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов (признан в РФ иноагентом). Его арестовали заочно, так как Латыпов находится за границей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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