Ветеран СВО из ЯНАО планирует заняться политикой после участия в проекте Путина

18 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Боец Шива участвует в проекте «Время героев» (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист и ветеран спецоперации из Пуровского района ЯНАО Алексей Шевцов, известный под позывным «Шива» стал участником программы «Время героев», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. После завершения программы планирует заняться политикой, рассказал активист URA.RU. «Программа „Время героев“ реализуется по поручению Путина высшей школой госуправления РАНХиГС, специально для участников спецоперации. Чтобы стать участником, прошел регистрацию, собеседование, написал эссе. Успешно прошел все этапы и надеюсь работать на муниципальном уровне с военнослужащими, вернувшимися домой», — сообщил Алексей Шевцов корреспонденту агентства. По словам ветерана, участникам программы назначены наставники, которые научат их муниципальному и госуправлению. После окончания предстоит распределение, участникам предложат конкретные должности. «Бойцы пробуют свои силы и возможности, это как „Лидеры России“, только для военных», — завершил Шевцов. Шевцов добровольно заключил контракт с Минобороны РФ в январе 2023 года. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. За службу награжден медалью «За храбрость» II степени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активист и ветеран спецоперации из Пуровского района ЯНАО Алексей Шевцов, известный под позывным «Шива» стал участником программы «Время героев», реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина. После завершения программы планирует заняться политикой, рассказал активист URA.RU. «Программа „Время героев“ реализуется по поручению Путина высшей школой госуправления РАНХиГС, специально для участников спецоперации. Чтобы стать участником, прошел регистрацию, собеседование, написал эссе. Успешно прошел все этапы и надеюсь работать на муниципальном уровне с военнослужащими, вернувшимися домой», — сообщил Алексей Шевцов корреспонденту агентства. По словам ветерана, участникам программы назначены наставники, которые научат их муниципальному и госуправлению. После окончания предстоит распределение, участникам предложат конкретные должности. «Бойцы пробуют свои силы и возможности, это как „Лидеры России“, только для военных», — завершил Шевцов. Шевцов добровольно заключил контракт с Минобороны РФ в январе 2023 года. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. За службу награжден медалью «За храбрость» II степени.