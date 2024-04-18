Экс-главе пермского «Мемориала»* не удалось обжаловать приговор

18 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Жалобу рассматривали в Пермском краевом суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском краевом суде рассмотрели жалобу бывшего главы пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Роберта Латыпова (иноагент). Ему не удалось обжаловать приговор. «18 апреля, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на заочный арест бывшего руководителя пермского отделения „Мемориала“ Роберта Латыпова. Решение оставлено без изменения», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Роберта Латыпова осудили 10 апреля за попытку контрабанды документов ликвидированной организации пермского «Мемориала». Его арестовали заочно, так как Латыпов находится за границей. Второго фигуранта дела бывшего главу пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно, но прокуратура добивается, чтобы срок заменили на реальный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском краевом суде рассмотрели жалобу бывшего главы пермского «Мемориала» (НКО-иноагент, ликвидирован по решению суда) Роберта Латыпова (иноагент). Ему не удалось обжаловать приговор. «18 апреля, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу на заочный арест бывшего руководителя пермского отделения „Мемориала“ Роберта Латыпова. Решение оставлено без изменения», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу суда. Роберта Латыпова осудили 10 апреля за попытку контрабанды документов ликвидированной организации пермского «Мемориала». Его арестовали заочно, так как Латыпов находится за границей. Второго фигуранта дела бывшего главу пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова приговорили к трем годам лишения свободы условно, но прокуратура добивается, чтобы срок заменили на реальный.