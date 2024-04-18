МЧС пытается спасти Курган от прорыва дамбы. Видео

18 апреля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Спасатели в Кургане начали укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Более ста сотрудников МЧС России проводят берегоукрепительные работы: отсыпку и укрепление участка дамбы, оповещают и информируют население, эвакуируют граждан и их домашних питомцев», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что уровень воды уже подбирается к 10 метрам. По их данным, уже проявляются протечки. В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. В некоторых районах сирена звучит непрерывно. Жителей микрорайонов Восточный, Малое Чаусово и Вороновка призывают срочно эвакуироваться. Первым затопление встретят улица Береговая, Центральная, Мостовая, Грицевца, Челюскинцев, Юннатова, Орджоникидзе, Крупской, Почтовая, Родниковая, Спортивная, 2-й Маячная, Дамбовая. Укрепление дамбы в Кургане не спасет ее от прорыва, но может задержать большую воду, объяснил инженер Института водных проблем Сергей Беднарук.