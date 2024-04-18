МЧС пытается спасти Курган от прорыва дамбы. Видео

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Фестиваль воздушных шаров. Курган, мчс, мчс курган
МЧС занялись эвакуацией жителей Фото:
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Спасатели в Кургане начали укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Иженер Беднарук: укреплять дамбу в Кургане уже поздно

«Более ста сотрудников МЧС России проводят берегоукрепительные работы: отсыпку и укрепление участка дамбы, оповещают и информируют население, эвакуируют граждан и их домашних питомцев», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что уровень воды уже подбирается к 10 метрам. По их данным, уже проявляются протечки.

В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. В некоторых районах сирена звучит непрерывно. Жителей микрорайонов Восточный, Малое Чаусово и Вороновка призывают срочно эвакуироваться. Первым затопление встретят улица Береговая, Центральная, Мостовая, Грицевца, Челюскинцев, Юннатова, Орджоникидзе, Крупской, Почтовая, Родниковая, Спортивная, 2-й Маячная, Дамбовая. Укрепление дамбы в Кургане не спасет ее от прорыва, но может задержать большую воду, объяснил инженер Института водных проблем Сергей Беднарук.

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Спасатели в Кургане начали укреплять дамбу в микрорайоне Вороновка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. «Более ста сотрудников МЧС России проводят берегоукрепительные работы: отсыпку и укрепление участка дамбы, оповещают и информируют население, эвакуируют граждан и их домашних питомцев», — заявили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что уровень воды уже подбирается к 10 метрам. По их данным, уже проявляются протечки. В Кургане на участке дамбы в створе микрорайона Вороновка появились протечки и отслоения. В некоторых районах сирена звучит непрерывно. Жителей микрорайонов Восточный, Малое Чаусово и Вороновка призывают срочно эвакуироваться. Первым затопление встретят улица Береговая, Центральная, Мостовая, Грицевца, Челюскинцев, Юннатова, Орджоникидзе, Крупской, Почтовая, Родниковая, Спортивная, 2-й Маячная, Дамбовая. Укрепление дамбы в Кургане не спасет ее от прорыва, но может задержать большую воду, объяснил инженер Института водных проблем Сергей Беднарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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