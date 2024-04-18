Чехия ведет тайные переговоры с союзниками РФ по снарядам для Киева

18 апреля 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Чехия тайно договаривается с союзниками РФ поставить боеприпасы Украине, заявил Петр Павел Фото: Spc. Ashley Hayes / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чехия в рамках инициативы по обеспечению Украины боеприпасами ведет тайные переговоры с государствами, «опасающимися» за свои отношения с Россией. Об этом сообщил президент страны Петр Павел. «Если вы идентифицируете боеприпасы в стране, которая не хочет, чтобы об этом знали, по вполне очевидным причинам, учитывая их отношения с Россией. Такие переговоры проходят конфиденциально… мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — заявил Павел в интервью CNN. Павел также подчеркнул необходимость одновременного реагирования на кризисы на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что Запад не может позволить себе решать проблемы поочередно. Он охарактеризовал поддержку Израилю в противодействии иранской атаке как попытку предотвратить новый конфликт. Инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была впервые озвучена на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предусматривает поставку значительного количества артиллерийских снарядов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чехия в рамках инициативы по обеспечению Украины боеприпасами ведет тайные переговоры с государствами, «опасающимися» за свои отношения с Россией. Об этом сообщил президент страны Петр Павел. «Если вы идентифицируете боеприпасы в стране, которая не хочет, чтобы об этом знали, по вполне очевидным причинам, учитывая их отношения с Россией. Такие переговоры проходят конфиденциально… мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», — заявил Павел в интервью CNN. Павел также подчеркнул необходимость одновременного реагирования на кризисы на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что Запад не может позволить себе решать проблемы поочередно. Он охарактеризовал поддержку Израилю в противодействии иранской атаке как попытку предотвратить новый конфликт. Инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была впервые озвучена на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предусматривает поставку значительного количества артиллерийских снарядов.