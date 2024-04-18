Чехия ведет тайные переговоры с союзниками РФ по снарядам для Киева

Чехия в рамках инициативы по обеспечению Украины боеприпасами ведет тайные переговоры с государствами, «опасающимися» за свои отношения с Россией. Об этом сообщил президент страны Петр Павел.
«Если вы идентифицируете боеприпасы в стране, которая не хочет, чтобы об этом знали, по вполне очевидным причинам, учитывая их отношения с Россией. Такие переговоры проходят конфиденциально… мы пытаемся сохранять конфиденциальность, чтобы вести переговоры с как можно меньшим количеством таких деятелей», —
Павел также подчеркнул необходимость одновременного реагирования на кризисы на Украине и на Ближнем Востоке, заявив, что Запад не может позволить себе решать проблемы поочередно. Он охарактеризовал поддержку Израилю в противодействии иранской атаке как попытку предотвратить новый конфликт.
Инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была впервые озвучена на Мюнхенской конференции по безопасности. Она предусматривает поставку значительного количества артиллерийских снарядов.
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