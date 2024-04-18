Задержанный ФСБ экс-глава структуры челябинского правительства в очередной раз не смог выйти из СИЗО

Экс-главу структуры челябинского правительства Замору оставили в СИЗО до июня

19 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Замора не смог оспорить срок содержания в СИЗО Фото: Павел Сидоров © URA.RU Челябинский областной суд 19 апреля в очередной раз отказал бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрию Заморе, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и получении крупных взяток, в смягчении меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Постановление Центрального райсуда Челябинска о продлении срока содержания под стражей в отношении Заморы судом апелляционной инстанции оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции срок содержания Заморы под стражей был продлен на два месяца, то есть до 9 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Замора находится в СИЗО уже более полугода. Данная мера неоднократно продлевается. Его адвокаты несколько раз пытались ее оспорить. Но пока все их попытки не увенчались успехом. Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Изначально его обвинили лишь в злоупотреблении должностных полномочий и отправили под домашний арест. Но вскрывшиеся факты коррупции убедили суд в ужесточении меры пресечения. По версии следствия, Замора получал деньги от бизнесменов. За это он заключал с ними договоры аренды помещений, в которых должны были размещаться судебные участки, по завышенным ценам. Таким образом ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения. По мнению следствия, своими действиями Замора причинил учреждению многомиллионный ущерб. До задержания Заморы силовики уже приходили в ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Тогда был задержан главный инженер учреждения Евгений Кузнецов. Его обвинили в получении взяток. Сегодня его дело уже находится в суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд 19 апреля в очередной раз отказал бывшему директору ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрию Заморе, задержанному ФСБ и обвиняемому в злоупотреблении полномочиями и получении крупных взяток, в смягчении меры пресечения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Постановление Центрального райсуда Челябинска о продлении срока содержания под стражей в отношении Заморы судом апелляционной инстанции оставлено без изменения. Постановлением суда первой инстанции срок содержания Заморы под стражей был продлен на два месяца, то есть до 9 июня», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Замора находится в СИЗО уже более полугода. Данная мера неоднократно продлевается. Его адвокаты несколько раз пытались ее оспорить. Но пока все их попытки не увенчались успехом. Замора был задержан сотрудниками УФСБ по региону в ноябре прошлого года. Изначально его обвинили лишь в злоупотреблении должностных полномочий и отправили под домашний арест. Но вскрывшиеся факты коррупции убедили суд в ужесточении меры пресечения. По версии следствия, Замора получал деньги от бизнесменов. За это он заключал с ними договоры аренды помещений, в которых должны были размещаться судебные участки, по завышенным ценам. Таким образом ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» многократно переплачивал за помещения. По мнению следствия, своими действиями Замора причинил учреждению многомиллионный ущерб. До задержания Заморы силовики уже приходили в ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области». Тогда был задержан главный инженер учреждения Евгений Кузнецов. Его обвинили в получении взяток. Сегодня его дело уже находится в суде.