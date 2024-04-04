Топ-менеджера челябинской госструктуры будут судить за взятку в 53 тысячи рублей

05 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Дело в отношении Евгения Кузнецова направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суд направили уголовное дело в отношении задержанного ФСБ главного инженера ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгения Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 53 тысячи 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили 5 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ГКУ „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября прошлого года. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал взятки от представителей коммерческих организаций на сумму 53 тысячи 700 рублей. За это он помогал им получать выгодные для них контракты, принимал по факту невыполненные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суд направили уголовное дело в отношении задержанного ФСБ главного инженера ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Евгения Кузнецова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 53 тысячи 700 рублей. Об этом URA.RU сообщили 5 апреля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ГКУ „Центр обслуживания мировых судей Челябинской области“. Уголовное дело будет направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине октября прошлого года. Его обвинили в коррупции. По версии следствия, он получал взятки от представителей коммерческих организаций на сумму 53 тысячи 700 рублей. За это он помогал им получать выгодные для них контракты, принимал по факту невыполненные работы.