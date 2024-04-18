18 апреля 2024

В Екатеринбург привезли военную технику из зоны спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, военная техника, поезд, железнодорожные войска, этап учений материально-технического обеспечения
Екатеринбуржцев пустили внутрь военной техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбург 19 апреля на открытых платформах поезда привезли военную технику из зоны спецоперации. Состав едет в Москву, так как уже успел проехать другие регионы РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Машины встречали патриотические отряды Свердловской области. На вокзале развернули полевую кухню и столы с сухпайком. Посетителей выставки пускают и внутрь техники, где находятся экипировка и современное оружие армии России, а также архивные документы со времен Великой Отечественной войны.

На мероприятие прибыл и глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого 18 апреля освободили от девяти лет колонии и штрафа в 25 млн рублей из-за участия в СВО. Его обвиняли во взятке в особо крупном размере. На выставке Тетерин вручал знаки отличия и книжки юнармейцам.

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В Екатеринбург 19 апреля на открытых платформах поезда привезли военную технику из зоны спецоперации. Состав едет в Москву, так как уже успел проехать другие регионы РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Машины встречали патриотические отряды Свердловской области. На вокзале развернули полевую кухню и столы с сухпайком. Посетителей выставки пускают и внутрь техники, где находятся экипировка и современное оружие армии России, а также архивные документы со времен Великой Отечественной войны. На мероприятие прибыл и глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого 18 апреля освободили от девяти лет колонии и штрафа в 25 млн рублей из-за участия в СВО. Его обвиняли во взятке в особо крупном размере. На выставке Тетерин вручал знаки отличия и книжки юнармейцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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