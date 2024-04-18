В Екатеринбург 19 апреля на открытых платформах поезда привезли военную технику из зоны спецоперации. Состав едет в Москву, так как уже успел проехать другие регионы РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
Машины встречали патриотические отряды Свердловской области. На вокзале развернули полевую кухню и столы с сухпайком. Посетителей выставки пускают и внутрь техники, где находятся экипировка и современное оружие армии России, а также архивные документы со времен Великой Отечественной войны.
На мероприятие прибыл и глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого 18 апреля освободили от девяти лет колонии и штрафа в 25 млн рублей из-за участия в СВО. Его обвиняли во взятке в особо крупном размере. На выставке Тетерин вручал знаки отличия и книжки юнармейцам.
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