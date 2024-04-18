В Екатеринбург привезли военную технику из зоны спецоперации. Фото

19 апреля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцев пустили внутрь военной техники Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Екатеринбург 19 апреля на открытых платформах поезда привезли военную технику из зоны спецоперации. Состав едет в Москву, так как уже успел проехать другие регионы РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Машины встречали патриотические отряды Свердловской области. На вокзале развернули полевую кухню и столы с сухпайком. Посетителей выставки пускают и внутрь техники, где находятся экипировка и современное оружие армии России, а также архивные документы со времен Великой Отечественной войны. На мероприятие прибыл и глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого 18 апреля освободили от девяти лет колонии и штрафа в 25 млн рублей из-за участия в СВО. Его обвиняли во взятке в особо крупном размере. На выставке Тетерин вручал знаки отличия и книжки юнармейцам. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбург 19 апреля на открытых платформах поезда привезли военную технику из зоны спецоперации. Состав едет в Москву, так как уже успел проехать другие регионы РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Машины встречали патриотические отряды Свердловской области. На вокзале развернули полевую кухню и столы с сухпайком. Посетителей выставки пускают и внутрь техники, где находятся экипировка и современное оружие армии России, а также архивные документы со времен Великой Отечественной войны. На мероприятие прибыл и глава свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, которого 18 апреля освободили от девяти лет колонии и штрафа в 25 млн рублей из-за участия в СВО. Его обвиняли во взятке в особо крупном размере. На выставке Тетерин вручал знаки отличия и книжки юнармейцам.