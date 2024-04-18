Осужденный главный свердловский десантник рассказал, в каком статусе поедет на СВО

Свердловский десантник Тетерин после приговора отправится на фронт волонтером

19 апреля 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин поедет в зону СВО после майских праздников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Осужденный по делу о взятке председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин отправится на фронт волонтером с гуманитарной помощью. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU на торжественной встрече военного поезда на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. «Разве там волонтеров нет? Разве с гуманитаркой не ездят? <…> Туда нужно много чего везти: дроны, генераторы…», — ответил Тетерин. При этом он не отрицает, что может стать участником боевых действий. В зону СВО он поедет после майских праздников. Претензии силовиков к Тетерину появились в 2021 году. Основной эпизод уголовного дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. Следствие считает, что директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника надзорного ведомства, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову. Тот — Тетерину. Десантник деньги должен был отнести дальше по цепочке. Суд признал Тетерина виновным спустя три года. Он получил девять лет колонии и штраф, но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО. На фронте Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам адвоката Дмитрия Бушухина, десантника признали негодным и уволили со службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный по делу о взятке председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин отправится на фронт волонтером с гуманитарной помощью. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU на торжественной встрече военного поезда на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. «Разве там волонтеров нет? Разве с гуманитаркой не ездят? <…> Туда нужно много чего везти: дроны, генераторы…», — ответил Тетерин. При этом он не отрицает, что может стать участником боевых действий. В зону СВО он поедет после майских праздников. Претензии силовиков к Тетерину появились в 2021 году. Основной эпизод уголовного дела связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. Следствие считает, что директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника надзорного ведомства, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову. Тот — Тетерину. Десантник деньги должен был отнести дальше по цепочке. Суд признал Тетерина виновным спустя три года. Он получил девять лет колонии и штраф, но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО. На фронте Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам адвоката Дмитрия Бушухина, десантника признали негодным и уволили со службы.