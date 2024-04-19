В Челябинске вынесли приговор экс-замглавы регионального Госстройнадзора

Экс-замглавы челябинского Госстройнадзора Мананенков получил условный срок

19 апреля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Суд не стал назначать Кириллу Манаенкову реальный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курчатовском райсуде Челябинска 19 апреля вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ государственного строительного надзора по региону Кириллу Манаенкову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным, но ограничились условным сроком. «Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ государственного строительного надзора по Челябинской области по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки). Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 3,5 года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания Манаенкову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, госучреждениях сроком на три года с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, в доход государства с него взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток. Манаенков был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили в получении взяток. Следствие выявило его причастность к коррупционной схеме, которую он проворачивал с местным бизнесменом, принимая объекты капитального строительства. Во время предварительного следствия Манаенков полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курчатовском райсуде Челябинска 19 апреля вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ государственного строительного надзора по региону Кириллу Манаенкову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным, но ограничились условным сроком. «Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ государственного строительного надзора по Челябинской области по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки). Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 3,5 года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания Манаенкову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, госучреждениях сроком на три года с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, в доход государства с него взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток. Манаенков был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили в получении взяток. Следствие выявило его причастность к коррупционной схеме, которую он проворачивал с местным бизнесменом, принимая объекты капитального строительства. Во время предварительного следствия Манаенков полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.