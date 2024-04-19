В Челябинске вынесли приговор экс-замглавы регионального Госстройнадзора

Экс-замглавы челябинского Госстройнадзора Мананенков получил условный срок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Суд не стал назначать Кириллу Манаенкову реальный срок Фото:

В Курчатовском райсуде Челябинска 19 апреля вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ государственного строительного надзора по региону Кириллу Манаенкову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным, но ограничились условным сроком.

«Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ государственного строительного надзора по Челябинской области по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки). Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 3,5 года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В качестве дополнительного наказания Манаенкову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, госучреждениях сроком на три года с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, в доход государства с него взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток.

Манаенков был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили в получении взяток. Следствие выявило его причастность к коррупционной схеме, которую он проворачивал с местным бизнесменом, принимая объекты капитального строительства. Во время предварительного следствия Манаенков полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курчатовском райсуде Челябинска 19 апреля вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ государственного строительного надзора по региону Кириллу Манаенкову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным, но ограничились условным сроком. «Курчатовский райсуд Челябинска признал виновным бывшего заместителя начальника ГУ государственного строительного надзора по Челябинской области по ч. 3 ст. 290 УК России (получение взятки). Суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 3,5 года условно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания Манаенкову запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, госучреждениях сроком на три года с испытательным сроком 3,5 года. Кроме того, в доход государства с него взыскали 250 тысяч рублей, полученных им в качестве взяток. Манаенков был задержан в сентябре прошлого года. Его обвинили в получении взяток. Следствие выявило его причастность к коррупционной схеме, которую он проворачивал с местным бизнесменом, принимая объекты капитального строительства. Во время предварительного следствия Манаенков полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...