Политолог Иванников: союзники РФ тайно зарабатывают на поставках оружия Украине

20 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Чехия, как и союзники РФ зарабатывают на поставках на Украину, отметил Олег Иванников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны СНГ через Чехию поставляют оружие на Украину с целью заработать на этом. Они выпускают «безымянные» беспилотники, чтобы избежать политического конфликта с Россией. В число таких, например, входит Казахстан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Некоторые страны Юго-Восточной и Средней Азии поставляют оружие через Чехию на Украину. В том числе это страны, входящие в СНГ. Прежде всего речь идет о Казахстане. Поставщики делают это через третьи страны. В Казахстане существуют предприятия, которые выпускают беспилотные летательные аппараты и выпускают их безымянными, не под маркой Казахстана, вот их и передают на Украину. Это делается для того, чтобы остаться незамеченными и избежать политического конфликта с Россией. У нас слишком тесные экономические связи, разрыв которых негативно скажется на экономике Казахстана», — рассказал Олег Иванников журналисту агентства. По словам политолога, Чехия, как и союзники РФ, зарабатывают на поставках на Украину. При этом все прекрасно понимают, куда отправится оружие. «Чехия пытается заработать на поставках оружия киевскому режиму и делает для этого все возможное. В США к этому относятся благосклонно. Этим и пользуется чешское правительство у которого открылась уникальная возможность при помощи преступного, на мой взгляд, способа заработать и поправить свой собственный бюджет. Они покупают оружие у наших союзников и продают по большей цене на Украину. Наши союзники также пользуются данной возможностью для заработка. Сверхприбыли затмили им разум. Они прекрасно понимают, что это все пойдет в Украину и будет использоваться против России», — дополнил он. Президент Чехии Петр Павел также отмечал, что его страна ведет тайные переговоры с союзными России государствами на тему поставок вооружения Украине. По его словам, такие страны опасаются за свои отношения с РФ, поэтому переговоры проходят конфиденциально.



Ранее Общероссийская организация «Офицеры России» заявляла, что у Украины может оказаться гораздо больше РСЗО Vampire, которыми обстреливают Белгород, чем официально заявлено. К Чехии, которая передала 20 таких установок, могли присоединиться еще 40 стран, имеющих Vampire на вооружении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны СНГ через Чехию поставляют оружие на Украину с целью заработать на этом. Они выпускают «безымянные» беспилотники, чтобы избежать политического конфликта с Россией. В число таких, например, входит Казахстан. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Некоторые страны Юго-Восточной и Средней Азии поставляют оружие через Чехию на Украину. В том числе это страны, входящие в СНГ. Прежде всего речь идет о Казахстане. Поставщики делают это через третьи страны. В Казахстане существуют предприятия, которые выпускают беспилотные летательные аппараты и выпускают их безымянными, не под маркой Казахстана, вот их и передают на Украину. Это делается для того, чтобы остаться незамеченными и избежать политического конфликта с Россией. У нас слишком тесные экономические связи, разрыв которых негативно скажется на экономике Казахстана», — рассказал Олег Иванников журналисту агентства. По словам политолога, Чехия, как и союзники РФ, зарабатывают на поставках на Украину. При этом все прекрасно понимают, куда отправится оружие. «Чехия пытается заработать на поставках оружия киевскому режиму и делает для этого все возможное. В США к этому относятся благосклонно. Этим и пользуется чешское правительство у которого открылась уникальная возможность при помощи преступного, на мой взгляд, способа заработать и поправить свой собственный бюджет. Они покупают оружие у наших союзников и продают по большей цене на Украину. Наши союзники также пользуются данной возможностью для заработка. Сверхприбыли затмили им разум. Они прекрасно понимают, что это все пойдет в Украину и будет использоваться против России», — дополнил он. Президент Чехии Петр Павел также отмечал, что его страна ведет тайные переговоры с союзными России государствами на тему поставок вооружения Украине. По его словам, такие страны опасаются за свои отношения с РФ, поэтому переговоры проходят конфиденциально. Ранее Общероссийская организация «Офицеры России» заявляла, что у Украины может оказаться гораздо больше РСЗО Vampire, которыми обстреливают Белгород, чем официально заявлено. К Чехии, которая передала 20 таких установок, могли присоединиться еще 40 стран, имеющих Vampire на вооружении.