В Ишиме ждут потоп, а власти начали раздавать деньги: главное о паводке за 19 апреля

В Тюменской области готовятся к наводнению

В Тюменской области продолжается подготовка к паводку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области в ближайшие сутки по данным метеорологов начнется наводнение в Ишиме. Уровень воды в реке вырос более чем на два метра. Власти пообещали выплатить семьям, чьи дома подтопило, по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, а местные жители самостоятельно строят дамбу в Огнево. Главное о ЧС на вечер 19 апреля — в итогах дня URA.RU.

В Ишиме начнется наводнение в ближайшие сутки

По данным метеорологов, с 19 по 20 апреля ожидается повышение уровня воды в реке Ишим до опасной отметки. Предполагается, что вода выйдет из берегов и начнет затапливать дома. Вечером 19 апреля уровень воды достиг отметки 782 см (критический — 850 см). За сутки вода прибыла более чем на два метра.

На территории Ишима объявлено предупреждение о наводнении. Оранжевый уровень опасности, присвоенный ситуации, говорит о том, что имеется вероятность стихийных бедствий.

Пик паводка в Казанском прошел

Река в Казанском показывает устойчивое снижение, поэтому можно говорить о том, что пик паводка в этом районе прошел. Как рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, данные гидропоста в Ильинке и гидропосты в Казахстане фиксируют снижение воды.

В Петропавловске гидропост сообщает о понижении уровня воды в реке Ишим примерно на 20 см. В селе Ильинка вода также начала убывать — сейчас он составляет 882 см.

Семьи, пострадавшие от паводка, получат деньги на первоочередные нужды

Жителям Тюменской области, чьи дома пострадали от паводков, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Заявление на выплату можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ и на портале Госуслуг.

Как отметил губернатор региона Александр Моор, чтобы получить материальную помощь, не нужно собирать никаких документов. При себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.

В подтапливаемых районах отключают электричество

В селах Большие Ярки, Казанское, Огнево и некоторых СНТ Ишима отключают электричество из-за угрозы подтопления. Точная дата, когда возобновится подача электроэнергии, неизвестна.

В Ишиме ограничили подачу электричества в следующих СНТ:

СНТ «Швейник»;

СНТ «Заречье — 2»;

СНТ «Машиностроитель 2»;

СНТ «Машиностроитель 1»;

СНТ «Ишимсельмаш 1»;

СНТ «Коммунальник»;

Территория аэродрома Ишим (Южный).

Электричество отключили и в село Огнево. Там также плохо работает связь и интернет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель села Огнева самостоятельно строит дамбу

Житель села Огнево, которое оказалось в зоне затопления, впервые сел за руль трактора, чтобы спасти поселение от затопления. Евгений приехал с вахты к матери и попросил трактор у местного предпринимателя, чтобы самостоятельно построить дамбу.

Мужчина в одиночку работал трое суток. Сегодня пришла помощь от властей. Все поселение благодарит Евгения, отмечая героизм его поступка.