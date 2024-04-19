19 апреля 2024

Шумков: под Курганом развернули две станции обеззараживания питьевой воды

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Уже закуплено 40 тонн хлорки для передачи территориям, освобожденным от паводковых вод
Уже закуплено 40 тонн хлорки для передачи территориям, освобожденным от паводковых вод Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Чтобы питьевая вода в сети соответствовали предъявляемым требованиям безопасности, под Курганом запустили в работу две станции обеззараживания. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Вода из-под крана в Кургане соответствует санитарным нормам. Водозабор окружили 12-метровой обваловкой. Плюс ко всему развернули две станции обеззараживания и подачи питьевой воды вблизи города», — заявил Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам главы области, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регион стягивают специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые до этого работали в Орске. О другой информации по теме наводнения — узнаете из нашей трансляции.

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Чтобы питьевая вода в сети соответствовали предъявляемым требованиям безопасности, под Курганом запустили в работу две станции обеззараживания. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Вода из-под крана в Кургане соответствует санитарным нормам. Водозабор окружили 12-метровой обваловкой. Плюс ко всему развернули две станции обеззараживания и подачи питьевой воды вблизи города», — заявил Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия-24». По словам главы области, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регион стягивают специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые до этого работали в Орске. О другой информации по теме наводнения — узнаете из нашей трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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