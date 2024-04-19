Шумков: под Курганом развернули две станции обеззараживания питьевой воды

20 апреля 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Уже закуплено 40 тонн хлорки для передачи территориям, освобожденным от паводковых вод Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Чтобы питьевая вода в сети соответствовали предъявляемым требованиям безопасности, под Курганом запустили в работу две станции обеззараживания. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Вода из-под крана в Кургане соответствует санитарным нормам. Водозабор окружили 12-метровой обваловкой. Плюс ко всему развернули две станции обеззараживания и подачи питьевой воды вблизи города», — заявил Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия-24». По словам главы области, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регион стягивают специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые до этого работали в Орске. О другой информации по теме наводнения — узнаете из нашей трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы питьевая вода в сети соответствовали предъявляемым требованиям безопасности, под Курганом запустили в работу две станции обеззараживания. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Вода из-под крана в Кургане соответствует санитарным нормам. Водозабор окружили 12-метровой обваловкой. Плюс ко всему развернули две станции обеззараживания и подачи питьевой воды вблизи города», — заявил Вадим Шумков в интервью телеканалу «Россия-24». По словам главы области, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регион стягивают специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые до этого работали в Орске. О другой информации по теме наводнения — узнаете из нашей трансляции.