Сколько дней уровень воды в Кургане будет держаться на самой опасной отметке

Курганский ЦГМС: опасный уровень воды реки Тобол продержится пять дней

20 апреля 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Тоболе останется на опасной отметке до 24 апреля, передает ЦГМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень воды в Тоболе останется на отметке опасного явления еще минимум пять дней. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. По данным на 20 апреля, вода остановилась на отметке 1013 см и не показывает динамику уже 16 часов. «В период 19—24 апреля в реке Тобол у города Кургана уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку опасного явления (850 сантиметров над нулем поста). В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — указано в сообщении. По данным прогноза МЧС, пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие два-три дня. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка уже ушла из города в Белозерский округ, где уровень воды в Тоболе превышает отметку в пять метров. В муниципалитете ожидается умеренный рост воды в реке до 50 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень воды в Тоболе останется на отметке опасного явления еще минимум пять дней. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. По данным на 20 апреля, вода остановилась на отметке 1013 см и не показывает динамику уже 16 часов. «В период 19—24 апреля в реке Тобол у города Кургана уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку опасного явления (850 сантиметров над нулем поста). В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — указано в сообщении. По данным прогноза МЧС, пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие два-три дня. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка уже ушла из города в Белозерский округ, где уровень воды в Тоболе превышает отметку в пять метров. В муниципалитете ожидается умеренный рост воды в реке до 50 сантиметров.