Сколько дней уровень воды в Кургане будет держаться на самой опасной отметке

Курганский ЦГМС: опасный уровень воды реки Тобол продержится пять дней
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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Уровень воды в Тоболе останется на опасной отметке до 24 апреля, передает ЦГМС Фото:
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В Кургане уровень воды в Тоболе останется на отметке опасного явления еще минимум пять дней. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. По данным на 20 апреля, вода остановилась на отметке 1013 см и не показывает динамику уже 16 часов.

«В период 19—24 апреля в реке Тобол у города Кургана уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку опасного явления (850 сантиметров над нулем поста). В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — указано в сообщении.

По данным прогноза МЧС, пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие два-три дня. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка уже ушла из города в Белозерский округ, где уровень воды в Тоболе превышает отметку в пять метров. В муниципалитете ожидается умеренный рост воды в реке до 50 сантиметров.

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В Кургане уровень воды в Тоболе останется на отметке опасного явления еще минимум пять дней. Об этом сообщается на сайте регионального ЦГМС. По данным на 20 апреля, вода остановилась на отметке 1013 см и не показывает динамику уже 16 часов. «В период 19—24 апреля в реке Тобол у города Кургана уровень воды будет находиться на отметках, превышающих отметку опасного явления (850 сантиметров над нулем поста). В ближайшие несколько суток ожидается формирование высшего уровня воды весеннего половодья 2024 года», — указано в сообщении. По данным прогноза МЧС, пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие два-три дня. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что «голова» паводка уже ушла из города в Белозерский округ, где уровень воды в Тоболе превышает отметку в пять метров. В муниципалитете ожидается умеренный рост воды в реке до 50 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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