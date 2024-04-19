19 апреля 2024

Замгенпрокурора РФ приехал в Тюменскую область для контроля ситуации с паводком

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Торжественное мероприятие по случаю 90-летия Свердловской области. Екатеринбург, зайцев сергей
Сергей Зайцев лично проверил пункты размещения тюменцев, пострадавших от паводка Фото:
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Для контроля за соблюдением прав жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, в регион прибыл заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. О мероприятии сообщает Управление федерального ведомства по УрФО.

«Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев для контроля за соблюдением прав граждан при прохождении паводка в регионах Уральского федерального округа прибыл в Тюменскую область. Он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе совещаний с региональными подразделениями ведомства были затронуты проблемы с ростом цен на продукты питания, воду и медикаменты. Также были проработаны механизмы введения временного моратория на начисление коммунальных и иных обязательных платежей для пострадавших тюменцев. Зайцев лично осмотрел гидротехнические сооружения, а также он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями.

Ранее прокуратура Тюменской области проводила необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Руководитель областного управления ведомства Владислав Московских принял участие во встрече с жителями и дал поручения о незамедлительной организации проверки по их обращениям.

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Для контроля за соблюдением прав жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, в регион прибыл заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. О мероприятии сообщает Управление федерального ведомства по УрФО. «Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев для контроля за соблюдением прав граждан при прохождении паводка в регионах Уральского федерального округа прибыл в Тюменскую область. Он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями», — говорится в сообщении ведомства. В ходе совещаний с региональными подразделениями ведомства были затронуты проблемы с ростом цен на продукты питания, воду и медикаменты. Также были проработаны механизмы введения временного моратория на начисление коммунальных и иных обязательных платежей для пострадавших тюменцев. Зайцев лично осмотрел гидротехнические сооружения, а также он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями. Ранее прокуратура Тюменской области проводила необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Руководитель областного управления ведомства Владислав Московских принял участие во встрече с жителями и дал поручения о незамедлительной организации проверки по их обращениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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