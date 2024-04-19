Замгенпрокурора РФ приехал в Тюменскую область для контроля ситуации с паводком

20 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Сергей Зайцев лично проверил пункты размещения тюменцев, пострадавших от паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Для контроля за соблюдением прав жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, в регион прибыл заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. О мероприятии сообщает Управление федерального ведомства по УрФО. «Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев для контроля за соблюдением прав граждан при прохождении паводка в регионах Уральского федерального округа прибыл в Тюменскую область. Он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями», — говорится в сообщении ведомства. В ходе совещаний с региональными подразделениями ведомства были затронуты проблемы с ростом цен на продукты питания, воду и медикаменты. Также были проработаны механизмы введения временного моратория на начисление коммунальных и иных обязательных платежей для пострадавших тюменцев. Зайцев лично осмотрел гидротехнические сооружения, а также он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями. Ранее прокуратура Тюменской области проводила необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Руководитель областного управления ведомства Владислав Московских принял участие во встрече с жителями и дал поручения о незамедлительной организации проверки по их обращениям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для контроля за соблюдением прав жителей Тюменской области, пострадавших от паводка, в регион прибыл заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. О мероприятии сообщает Управление федерального ведомства по УрФО. «Заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев для контроля за соблюдением прав граждан при прохождении паводка в регионах Уральского федерального округа прибыл в Тюменскую область. Он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями», — говорится в сообщении ведомства. В ходе совещаний с региональными подразделениями ведомства были затронуты проблемы с ростом цен на продукты питания, воду и медикаменты. Также были проработаны механизмы введения временного моратория на начисление коммунальных и иных обязательных платежей для пострадавших тюменцев. Зайцев лично осмотрел гидротехнические сооружения, а также он посетил пункты временного размещения граждан, проверил их оснащенность, пообщался с эвакуированными жителями. Ранее прокуратура Тюменской области проводила необходимые мероприятия в связи с паводками в Казанском и Ишимском районе. Руководитель областного управления ведомства Владислав Московских принял участие во встрече с жителями и дал поручения о незамедлительной организации проверки по их обращениям.