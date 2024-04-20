20 апреля 2024

Байден призвал Сенат ускорить одобрение помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден поблагодарил палату представителей США за поддержку законопроекта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенат Конгресса США должен как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — сказал Байден. Он также поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за поддержку этого законопроекта.

Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.

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Сенат Конгресса США должен как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — сказал Байден. Он также поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за поддержку этого законопроекта. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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