Байден призвал Сенат ускорить одобрение помощи Украине

Сенат Конгресса США должен как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
«Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — сказал Байден. Он также поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за поддержку этого законопроекта.
Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.
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