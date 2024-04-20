Байден призвал Сенат ускорить одобрение помощи Украине

20 апреля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 +

Байден поблагодарил палату представителей США за поддержку законопроекта Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенат Конгресса США должен как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — сказал Байден. Он также поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за поддержку этого законопроекта. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенат Конгресса США должен как можно быстрее одобрить законопроекты о выделении помощи Украине. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. «Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику на Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя», — сказал Байден. Он также поблагодарил спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона и лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса за поддержку этого законопроекта. Американские законодатели одобрили выделение новой военной помощи Киеву. Планируется направить 61 миллиард долларов, а также ракеты ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил палату представителей США за это решение. В Кремле заявили, что одобрение выделения помощи киевским властям еще больше разорит Украину.