Уровень Тобола у курганского гидропоста понизился на сантиметр за два часа

21 апреля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

«Голова» паводка сместилась ниже по течению Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области. «В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области. «В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.