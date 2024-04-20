Уровень Тобола у курганского гидропоста понизился на сантиметр за два часа

В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области.
«В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см.
В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области. «В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.