20 апреля 2024

Уровень Тобола у курганского гидропоста понизился на сантиметр за два часа

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«Голова» паводка сместилась ниже по течению Тобола
«Голова» паводка сместилась ниже по течению Тобола Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области.

«В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см.

В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола понизился до 1007 сантиметров. За два часа река опустилась на сантиметр, указано на информационном сайте Курганской области. «В Кургане на 2:00 уровень Тобола составляет 1007 см (-1 см за два часа)», — свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». Данные по уровню реки у гидропоста в селе Бараба не обновлялись с 20:00. Тогда была зафиксирована отметка в 361 см. В Кургане Тобол продолжает просачиваться через дамбу на территории нескольких микрорайонов. В МЧС предупредили население, что пик паводка в областном центре ожидается в ближайшие два-три дня. Губернатор региона Вадим Шумков заявил, «голова» паводка ушла в Белозерский округ, расположенный ниже по течению реки. На территории округа проводят экстренную эвакуацию населения. С прочими новостями по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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