20 апреля 2024

В Куртамышском округе из-за паводка разрушило дорогу. Видео

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, дорожные знаки, перекрытие, потоп, дорога
Вода разрушила дорогу в Куртамышском округе Курганской области (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Куртамышском округе (Курганская область) из-за повышения уровня реки часть дороги была разрушена и ушла под воду. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», прикрепляя видео с места события.

«Что-то нереальное стало с дорогой от Бора в село Труд и Знание (Звериноголовский округ)», — делится подписчик. На кадрах, снятых местным жителем, видно, как левая часть дороги частично смыта и заполнена водой из реки.

Ранее URA.RU писало, что в Куртамыше проводили эвакуацию местных жителей из-за паводка. Также сообщалось, что в некоторых местах вода из реки Тобол. В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли и с внутренней стороны дамбы. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства.

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В Куртамышском округе (Курганская область) из-за повышения уровня реки часть дороги была разрушена и ушла под воду. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», прикрепляя видео с места события. «Что-то нереальное стало с дорогой от Бора в село Труд и Знание (Звериноголовский округ)», — делится подписчик. На кадрах, снятых местным жителем, видно, как левая часть дороги частично смыта и заполнена водой из реки. Ранее URA.RU писало, что в Куртамыше проводили эвакуацию местных жителей из-за паводка. Также сообщалось, что в некоторых местах вода из реки Тобол. В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли и с внутренней стороны дамбы. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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