В Куртамышском округе из-за паводка разрушило дорогу. Видео

21 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Вода разрушила дорогу в Куртамышском округе Курганской области (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Куртамышском округе (Курганская область) из-за повышения уровня реки часть дороги была разрушена и ушла под воду. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», прикрепляя видео с места события. «Что-то нереальное стало с дорогой от Бора в село Труд и Знание (Звериноголовский округ)», — делится подписчик. На кадрах, снятых местным жителем, видно, как левая часть дороги частично смыта и заполнена водой из реки. Ранее URA.RU писало, что в Куртамыше проводили эвакуацию местных жителей из-за паводка. Также сообщалось, что в некоторых местах вода из реки Тобол. В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли и с внутренней стороны дамбы. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамышском округе (Курганская область) из-за повышения уровня реки часть дороги была разрушена и ушла под воду. Об этом сообщают подписчики telegram-канала «Курганистан», прикрепляя видео с места события. «Что-то нереальное стало с дорогой от Бора в село Труд и Знание (Звериноголовский округ)», — делится подписчик. На кадрах, снятых местным жителем, видно, как левая часть дороги частично смыта и заполнена водой из реки. Ранее URA.RU писало, что в Куртамыше проводили эвакуацию местных жителей из-за паводка. Также сообщалось, что в некоторых местах вода из реки Тобол. В Кургане из-за паводка в некоторых местах вода начала выходить из-под земли и с внутренней стороны дамбы. Подробнее о паводке в Курганской области читайте в онлайн-трансляции агентства.