Рогов объяснил щедрую помощь США Украине

Рогов: Вашингтон дал Киеву новый пакет помощи для провокации против России

21 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Рогов предрек масштабную провокацию Украины против России из-за США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет помощи для реализации масштабной провокации против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить. <…> Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией», — считает Рогов, передает РИА Новости. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украине. URA.RU разъяснило, что войдет в пакет помощи Киеву. Не все поддержали США в стремлении помочь Украине. Так, например, в Германии предрекли продление конфликта до 2025 года, так как Украина сможет позволить себе пополнить запасы оружия и дополнительное обучение украинской армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет помощи для реализации масштабной провокации против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить. <…> Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией», — считает Рогов, передает РИА Новости. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украине. URA.RU разъяснило, что войдет в пакет помощи Киеву. Не все поддержали США в стремлении помочь Украине. Так, например, в Германии предрекли продление конфликта до 2025 года, так как Украина сможет позволить себе пополнить запасы оружия и дополнительное обучение украинской армии.