Рогов объяснил щедрую помощь США Украине

Рогов: Вашингтон дал Киеву новый пакет помощи для провокации против России
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Рогов предрек масштабную провокацию Украины против России из-за США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет помощи для реализации масштабной провокации против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить. <…> Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией», — считает Рогов, передает РИА Новости.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украине. URA.RU разъяснило, что войдет в пакет помощи Киеву.

Не все поддержали США в стремлении помочь Украине. Так, например, в Германии предрекли продление конфликта до 2025 года, так как Украина сможет позволить себе пополнить запасы оружия и дополнительное обучение украинской армии.

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Вашингтон решил предоставить Украине новый пакет помощи для реализации масштабной провокации против Москвы. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Это то, что Западу необходимо, чтобы нас потом во всем обвинить. <…> Сценарий англосаксов предусматривает попытку ослабления контура ядерной безопасности России, чтобы затем готовиться к большому глобальному конфликту с, как они надеются, ослабленной Россией», — считает Рогов, передает РИА Новости. 20 апреля палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Для использования российских активов будут созданы специальные счеты. Процент от их дохода будет отправляться Украине. URA.RU разъяснило, что войдет в пакет помощи Киеву. Не все поддержали США в стремлении помочь Украине. Так, например, в Германии предрекли продление конфликта до 2025 года, так как Украина сможет позволить себе пополнить запасы оружия и дополнительное обучение украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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