Пентагон пообещал передать Украине срочную военную помощь

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США передадут оружие Украине за несколько дней Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон отправить боеприпасы Киеву в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райден.

«У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал Райдер, передает The New York Times. Он добавил, что боеприпасы будут отправлены по железной дороге.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Киеву перечислят 61 миллиард долларов. При этом многие не согласились с решением Вашингтона. Так сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон сообщил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. На что будут направлены деньги читайте в новости URA.RU.

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Пентагон отправить боеприпасы Киеву в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райден. «У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал Райдер, передает The New York Times. Он добавил, что боеприпасы будут отправлены по железной дороге. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Киеву перечислят 61 миллиард долларов. При этом многие не согласились с решением Вашингтона. Так сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон сообщил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. На что будут направлены деньги читайте в новости URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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