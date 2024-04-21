Пентагон пообещал передать Украине срочную военную помощь

21 апреля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Пентагон отправить боеприпасы Киеву в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райден. «У нас очень развитая логистическая сеть, которая позволяет нам перемещать снаряжение очень быстро, как мы делали это в прошлом», — сказал Райдер, передает The New York Times. Он добавил, что боеприпасы будут отправлены по железной дороге. Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Киеву перечислят 61 миллиард долларов. При этом многие не согласились с решением Вашингтона. Так сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон сообщил, что США тратят средства на помощь Украине, которых у них на самом деле нет, и обременяет будущее собственных детей. На что будут направлены деньги читайте в новости URA.RU.