20 апреля 2024
19 апреля 2024

Губернатор Артюхов поделился кадрами природного явления. Видео

Губернатор Артюхов опубликовал семичасовое видео северного сияния
© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Северные сияния снял фотограф Равиль Сафарбеков (архивное фото) Фото:

Губернатор Артюхов показал семичасовое видео последних северных сияний в этом сезоне. Об этом он сообщил в telegram-канале

«Ямал — невероятный! В полуминутном видео — семь часов съемок. Потрясающие кадры последних в этом сезоне северных сияний снял фотограф Равиль Сафарбеков», — написал Артюхов в telegram-канале.

В небе над Пуровским районом в декабре 2023 года зафиксировали северное сияние. Глава района Антон Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети. Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя.

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Губернатор Артюхов показал семичасовое видео последних северных сияний в этом сезоне. Об этом он сообщил в telegram-канале «Ямал — невероятный! В полуминутном видео — семь часов съемок. Потрясающие кадры последних в этом сезоне северных сияний снял фотограф Равиль Сафарбеков», — написал Артюхов в telegram-канале. В небе над Пуровским районом в декабре 2023 года зафиксировали северное сияние. Глава района Антон Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети. Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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