Северные сияния снял фотограф Равиль Сафарбеков (архивное фото)
Губернатор Артюхов показал семичасовое видео последних северных сияний в этом сезоне. Об этом он сообщил в telegram-канале
«Ямал — невероятный! В полуминутном видео — семь часов съемок. Потрясающие кадры последних в этом сезоне северных сияний снял фотограф Равиль Сафарбеков», — написал Артюхов в telegram-канале.
В небе над Пуровским районом в декабре 2023 года зафиксировали северное сияние. Глава района Антон Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети. Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя.
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