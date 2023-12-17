Северное сияние впечатлило жителей и главу района
В небе над Пуровским районом ЯНАО появилось северное сияние. Глава района Андрей Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети.
«Красота в небе над Пуровским районом. Земляки вновь делятся фотографиями северного сияния. Впечатляет!» — сообщил Колодин в своем telegram-канале.
Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя. В комментариях подписчики присоединились к мэру. «Невероятная красота», — написала Виктория Ксенжук.
Первое в текущем сезоне северное сияние запечатлели жители Нового Уренгоя. Его увидели в конце августа недалеко от города.
Северное сияние над Пуровским районом
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