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Мэра из ЯНАО впечатлило редкое природное явление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, город салехард, северное сияние, ямал
Северное сияние впечатлило жителей и главу района Фото:

В небе над Пуровским районом ЯНАО появилось северное сияние. Глава района Андрей Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети.

«Красота в небе над Пуровским районом. Земляки вновь делятся фотографиями северного сияния. Впечатляет!» — сообщил Колодин в своем telegram-канале.

Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя. В комментариях подписчики присоединились к мэру. «Невероятная красота», — написала Виктория Ксенжук.

Первое в текущем сезоне северное сияние запечатлели жители Нового Уренгоя. Его увидели в конце августа недалеко от города.

Северное сияние над Пуровским районом
Северное сияние над Пуровским районом

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В небе над Пуровским районом ЯНАО появилось северное сияние. Глава района Андрей Колодин восхитился редким природным явлением и поделился фото очевидцев в соцсети. «Красота в небе над Пуровским районом. Земляки вновь делятся фотографиями северного сияния. Впечатляет!» — сообщил Колодин в своем telegram-канале. Небесные переливы наблюдали жители от Самбурга до Халясавэя. В комментариях подписчики присоединились к мэру. «Невероятная красота», — написала Виктория Ксенжук. Первое в текущем сезоне северное сияние запечатлели жители Нового Уренгоя. Его увидели в конце августа недалеко от города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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