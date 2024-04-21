Военкор Матюшин предупредил о новых диверсиях на территории РФ со стороны ВСУ

22 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

ВСУ могут проникнуть в РФ под видом беженцев и бегущих от мобилизации, отметил Александр Матюшин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ могут пытаться попасть на территорию РФ под видом беженцев и уклонистов, для совершения диверсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «ВСУ могут устроить диверсии в Белгородской, Курской, Смоленской и Брянских областях. Скорее всего, в этом будут участвовать бойцы «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ) и Легиона «Свобода России (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Они будут пытаться попасть в Россию под видом гастарбайтеров и беженцев, бегущих от мобилизации», — рассказал Александр Матюшин. Новость по теме Глава Крыма: в регионе пойманы все диверсанты Солдаты ВСУ начали переодеваться в гражданскую одежду и форму российских бойцов в зоне СВО, добавил ополченец первой волны ДНР. «Украинцы уже применяют все возможные подлости в зоне боевых действий. Переодевание в форму российской армии, гражданскую одежду и использование шевронов ДНР является одной из тактик, которую ведут украинцы», — отметил он. Украинские диверсанты неоднократно пытались проникнуть в Россию, и каждый раз терпели поражение. В марте этого года ВСУ потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что США и НАТО спонсируют и обучают украинские ДРГ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ могут пытаться попасть на территорию РФ под видом беженцев и уклонистов, для совершения диверсий. Об этом в беседе с URA.RU заявил ополченец ДНР первой волны, стоявший у истоков создания республики, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. «ВСУ могут устроить диверсии в Белгородской, Курской, Смоленской и Брянских областях. Скорее всего, в этом будут участвовать бойцы «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещена в РФ) и Легиона «Свобода России (признан террористическим, запрещен на территории РФ). Они будут пытаться попасть в Россию под видом гастарбайтеров и беженцев, бегущих от мобилизации», — рассказал Александр Матюшин. Солдаты ВСУ начали переодеваться в гражданскую одежду и форму российских бойцов в зоне СВО, добавил ополченец первой волны ДНР. «Украинцы уже применяют все возможные подлости в зоне боевых действий. Переодевание в форму российской армии, гражданскую одежду и использование шевронов ДНР является одной из тактик, которую ведут украинцы», — отметил он. Украинские диверсанты неоднократно пытались проникнуть в Россию, и каждый раз терпели поражение. В марте этого года ВСУ потеряли полтысячи человек в попытках прорваться на территории РФ. Ранее депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что США и НАТО спонсируют и обучают украинские ДРГ.