В мире Украина «Страна»: ВСУ отошли на западные окраины Ивановского возле Часова Яра 21 апреля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 + Солдаты ВСУ не могут сдержать наступление ВС РФ у Часова Яра, признал Владимир Черняк Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные ведут бои на западных окраинах населенного пункта Ивановское, который является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Владимир Черняк. «Российские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Боевые действия происходят в окрестностях Ивановского, которое является „форпостом“ для Часова Яра», — заявил Владимир Черняк, его слова передает издание «Страна.ua». Там отметили, что ВСУ сейчас контролируют только западные окраины Иванского. До этого украинские военные отметили, что самая сложная ситуация на фронте сложилась в Часовом Яру. Потеря его станет серьезной проблемой для Киева. Таблоид Bild пишет, что у ВСУ на этом направлении не осталось ракет ПВО. Таким образом российским истребителям легче атаковать позиции Украины. ВСУ ждут массированное наступление ВС РФ на Часов Яр в ближайшие дни. Об этом сообщает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинские военные ведут бои на западных окраинах населенного пункта Ивановское, который является «форпостом» перед Часовым Яром. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Нацгвардии Владимир Черняк. «Российские войска достаточно существенно продвигаются на этом направлении. Боевые действия происходят в окрестностях Ивановского, которое является „форпостом“ для Часова Яра», — заявил Владимир Черняк, его слова передает издание «Страна.ua». Там отметили, что ВСУ сейчас контролируют только западные окраины Иванского. До этого украинские военные отметили, что самая сложная ситуация на фронте сложилась в Часовом Яру. Потеря его станет серьезной проблемой для Киева. Таблоид Bild пишет, что у ВСУ на этом направлении не осталось ракет ПВО. Таким образом российским истребителям легче атаковать позиции Украины. ВСУ ждут массированное наступление ВС РФ на Часов Яр в ближайшие дни. Об этом сообщает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям