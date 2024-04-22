Что производит завод жены богатейшего курганца, который топит наводнением

На тонущем заводе под Курганом приостановили производство масла и экотоплива

23 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Тонущий завод КЗРМ производит подсолнечное масло и экотопливо Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На заводе КЗРМ под Курганом, который принадлежит жене богатейшего депутата облдумы Марата Исламова, приостановили работу предприятия после затопления паводковыми водами. Из-за наводнения было эвакуировало сырье и сельхозтехника в безопасное место. Корреспондент URA.RU собрал информацию о продукции, производимой на заводе. Курганский завод растительных масел входит в агрохолдинг «Кургансемена». На предприятии в селе Менщиково Кетовского округа производится подсолнечное нерафинированное масло, жмых и биотопливо. Подсолнечное масло Курганский завод растительных масел является самым крупным переработчиком подсолнечника на Урале. На предприятии перерабатывается более 35 тысячи тонн маслосемян в год. На КЗРМ выпускают нерафинированное подсолнечное масло. Для его производства используется как местное сырье, так и других сельхозтоваропроизводителей из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Экотопливо На предприятии из отходов производится экологически чистое топливо. Его делают из лузги (шелухи или кожуры — прим. ред.) маслосемян подсолнечника. Топливные брикеты используются для каминов, котлов и печей. На заводе с начала отопительного сезона было реализовано около 1,2 тысячи тонн брикетов. В сутки КЗРМ выпускает свыше 10 тонн биотоплива. Продукция для животноводства Жмых также производят из маслосемян подсолнечника. Данный продукт используют в рационе животных в сельском хозяйстве. Жмых имеет высокую пищевую ценность, благодаря большому содержанию протеина и природных жиров. Это позволяет животным быстрее получать насыщение и эффективнее набирать вес. Также клетчатка и жирные кислоты, находящиеся в жмыхе, влияет на развитие и рост молодняка. Ежегодно заводом КЗРМ вырабатывается порядка 15 тысяч тонн продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе КЗРМ под Курганом, который принадлежит жене богатейшего депутата облдумы Марата Исламова, приостановили работу предприятия после затопления паводковыми водами. Из-за наводнения было эвакуировало сырье и сельхозтехника в безопасное место. Корреспондент URA.RU собрал информацию о продукции, производимой на заводе. Курганский завод растительных масел входит в агрохолдинг «Кургансемена». На предприятии в селе Менщиково Кетовского округа производится подсолнечное нерафинированное масло, жмых и биотопливо. Подсолнечное масло Курганский завод растительных масел является самым крупным переработчиком подсолнечника на Урале. На предприятии перерабатывается более 35 тысячи тонн маслосемян в год. На КЗРМ выпускают нерафинированное подсолнечное масло. Для его производства используется как местное сырье, так и других сельхозтоваропроизводителей из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Экотопливо На предприятии из отходов производится экологически чистое топливо. Его делают из лузги (шелухи или кожуры — прим. ред.) маслосемян подсолнечника. Топливные брикеты используются для каминов, котлов и печей. На заводе с начала отопительного сезона было реализовано около 1,2 тысячи тонн брикетов. В сутки КЗРМ выпускает свыше 10 тонн биотоплива. Продукция для животноводства Жмых также производят из маслосемян подсолнечника. Данный продукт используют в рационе животных в сельском хозяйстве. Жмых имеет высокую пищевую ценность, благодаря большому содержанию протеина и природных жиров. Это позволяет животным быстрее получать насыщение и эффективнее набирать вес. Также клетчатка и жирные кислоты, находящиеся в жмыхе, влияет на развитие и рост молодняка. Ежегодно заводом КЗРМ вырабатывается порядка 15 тысяч тонн продукции.