На заводе одной из самых богатых семей Кургана увеличили производство экотоплива

На курганском маслозаводе увеличили производство экотоплива из шелухи семечек

16 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Завод жены депутата Марата Исламова увеличил производство экотоплива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе, принадлежащем жене депутата курганской облдумы Марата Исламова, увеличили производство экологического топлива из шелухи маслосемян. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «Кургансемена». Марат и Любовь Исламовы входят в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «В связи с низкой температурой воздуха брикеты из лузги маслосемян подсолнечника пользуются все большей популярностью. Из-за повышенного спроса на предприятии увеличили производство экологически чистого топлива», — сообщается в группе агрохолдинга в соцсети «ВКонтакте». С начала отопительного сезона завод реализовал около 1,2 тысяч тонн топливных брикетов из лузги. В сутки на предприятии выпускается свыше 10 тонн брикетов. Ранее URA.RU писало, что фирма депутата Исламова в 11 раз увеличила чистую прибыль. За год хозяйство «Путь к Коммунизму» заработало более 115 млн рублей. Также на сельхозпредприятии в два раза выросла выручка.

На заводе, принадлежащем жене депутата курганской облдумы Марата Исламова, увеличили производство экологического топлива из шелухи маслосемян. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «Кургансемена». Марат и Любовь Исламовы входят в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «В связи с низкой температурой воздуха брикеты из лузги маслосемян подсолнечника пользуются все большей популярностью. Из-за повышенного спроса на предприятии увеличили производство экологически чистого топлива», — сообщается в группе агрохолдинга в соцсети «ВКонтакте». С начала отопительного сезона завод реализовал около 1,2 тысяч тонн топливных брикетов из лузги. В сутки на предприятии выпускается свыше 10 тонн брикетов. Ранее URA.RU писало, что фирма депутата Исламова в 11 раз увеличила чистую прибыль. За год хозяйство «Путь к Коммунизму» заработало более 115 млн рублей. Также на сельхозпредприятии в два раза выросла выручка.