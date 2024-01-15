15 января 2024

На заводе одной из самых богатых семей Кургана увеличили производство экотоплива

На курганском маслозаводе увеличили производство экотоплива из шелухи семечек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, исламов марат
Завод жены депутата Марата Исламова увеличил производство экотоплива Фото:

На заводе, принадлежащем жене депутата курганской облдумы Марата Исламова, увеличили производство экологического топлива из шелухи маслосемян. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «Кургансемена». Марат и Любовь Исламовы входят в топ-10 самых богатых жителей Курганской области.

«В связи с низкой температурой воздуха брикеты из лузги маслосемян подсолнечника пользуются все большей популярностью. Из-за повышенного спроса на предприятии увеличили производство экологически чистого топлива», — сообщается в группе агрохолдинга в соцсети «ВКонтакте».

С начала отопительного сезона завод реализовал около 1,2 тысяч тонн топливных брикетов из лузги. В сутки на предприятии выпускается свыше 10 тонн брикетов.

Ранее URA.RU писало, что фирма депутата Исламова в 11 раз увеличила чистую прибыль. За год хозяйство «Путь к Коммунизму» заработало более 115 млн рублей. Также на сельхозпредприятии в два раза выросла выручка.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заводе, принадлежащем жене депутата курганской облдумы Марата Исламова, увеличили производство экологического топлива из шелухи маслосемян. Об этом сообщает пресс-служба агрохолдинга «Кургансемена». Марат и Любовь Исламовы входят в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «В связи с низкой температурой воздуха брикеты из лузги маслосемян подсолнечника пользуются все большей популярностью. Из-за повышенного спроса на предприятии увеличили производство экологически чистого топлива», — сообщается в группе агрохолдинга в соцсети «ВКонтакте». С начала отопительного сезона завод реализовал около 1,2 тысяч тонн топливных брикетов из лузги. В сутки на предприятии выпускается свыше 10 тонн брикетов. Ранее URA.RU писало, что фирма депутата Исламова в 11 раз увеличила чистую прибыль. За год хозяйство «Путь к Коммунизму» заработало более 115 млн рублей. Также на сельхозпредприятии в два раза выросла выручка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...