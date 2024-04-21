Почему залился Тобол в Кургане

Водные заторы на Тоболе возникают из-за смыва песка и грунта

22 апреля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Иловые заторы на Тоболе образуются из-за смыва песка и грунта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Русло Тобола возле Омского моста в Кургане заиливается из-за того, что в половодье грунт смывается с застроенной дачами правобережной поймы и попадают в реку, образуя заторы. Об этом сообщается в экспертизе, которую проводила московская компания «ПромМаш Тест» для расчистки водоема. «За последние годы на реке Тобол ниже Омского моста произошло отложение наносов в виде островков, которые разделили русло на два рукава. Правобережная пойма реки полностью застроена дачными участками и во время половодья происходит смыв грунта в реку Тобол», — говорится в экспертизе. Еще одним фактором, влияющим на создание иловых заторов, является пересыпка устья реки Шум выше Омского моста. Согласно данным экспертизы, при высоких уровнях его засыпают песком для перекрытия выхода воды на взлетную полосу аэропорта. «По окончании половодья устье откапывают, но значительная часть песка успевает попасть в реку Тобол и выносится к мосту. За счет этого увеличивается площадь островов», — указано в документе. Также сообщается, что мониторинг донных отложений на этом участке не осуществлялся, поэтому не было возможности определить площадь и объем наносов. Новость по теме Где в Кургане будут делать расчистку русла Тобола. Карта Работы по очистке русла реки Тобола возле Омского моста должны были завершить до конца 2023 года, однако сроки были сорваны. Власти региона связывали это с тем, что заказчик и подрядчик при расчете стоимости не учли образовавшийся из ила остров. Расчисткой русла занималась компания «Артель» из Кургана. Контракт составлял 100 млн рублей, очистка воды была выполнена лишь на 60,5 млн рублей. Рабочие на объекте заявляли URA.RU, что таких работ в районе Омского моста не проводилось со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после половодья власти сосредоточатся на углублении и расчистки русла Тобола. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, для этого правительство планирует попросить помощь у федеральных ведомств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русло Тобола возле Омского моста в Кургане заиливается из-за того, что в половодье грунт смывается с застроенной дачами правобережной поймы и попадают в реку, образуя заторы. Об этом сообщается в экспертизе, которую проводила московская компания «ПромМаш Тест» для расчистки водоема. «За последние годы на реке Тобол ниже Омского моста произошло отложение наносов в виде островков, которые разделили русло на два рукава. Правобережная пойма реки полностью застроена дачными участками и во время половодья происходит смыв грунта в реку Тобол», — говорится в экспертизе. Еще одним фактором, влияющим на создание иловых заторов, является пересыпка устья реки Шум выше Омского моста. Согласно данным экспертизы, при высоких уровнях его засыпают песком для перекрытия выхода воды на взлетную полосу аэропорта. «По окончании половодья устье откапывают, но значительная часть песка успевает попасть в реку Тобол и выносится к мосту. За счет этого увеличивается площадь островов», — указано в документе. Также сообщается, что мониторинг донных отложений на этом участке не осуществлялся, поэтому не было возможности определить площадь и объем наносов. Работы по очистке русла реки Тобола возле Омского моста должны были завершить до конца 2023 года, однако сроки были сорваны. Власти региона связывали это с тем, что заказчик и подрядчик при расчете стоимости не учли образовавшийся из ила остров. Расчисткой русла занималась компания «Артель» из Кургана. Контракт составлял 100 млн рублей, очистка воды была выполнена лишь на 60,5 млн рублей. Рабочие на объекте заявляли URA.RU, что таких работ в районе Омского моста не проводилось со времен СССР. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после половодья власти сосредоточатся на углублении и расчистки русла Тобола. По словам губернатора региона Вадима Шумкова, для этого правительство планирует попросить помощь у федеральных ведомств.