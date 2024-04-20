Где в Кургане будут делать расчистку русла Тобола. Карта

В Кургане после паводка будут углублять и чистить Тобол

20 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжат чистку русла Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане незавершенная очистка Тобола спровоцировала образование иловых островков, которые создавали затор и тормозили отток воды. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что после паводкового сезона власти сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Корреспондент URA.RU вспомнил, на каких участках уже проводились работы, а где они только планируются. Расчистка русла Тобола от ила Очистка русла реки Тобол в районе Омского моста должна была быть завершена еще в ноябре 2023 года, однако работы не были выполнены в срок. Подрядчиком выступала компания «Артель» из Кургана, которой необходимо было расчистить 2,4 километра русла, расширить до 40 метров и извлечь более 345 тысяч тонн грунта. Сумма контракта составляла 100 млн рублей, из них очистка выполнена лишь на 60,5 млн рублей. Инсайдеры сообщали, что именно Омский мост является проблемной точкой для ухода воды из-за скопившихся иловых островков. Губернатор Вадим Шумков также озвучивал, что мост выступает естественным подпором. В районе Омского моста планировали расчистить 2,4 км русла Скрин: сайт 2GIS Расчистка водохранилища до пляжа Расчистка водохранилища от створа гидроузла до пляжа «Бабьи пески» протяженностью 1,717 км (22,54 га) пока планируется. Работы по очистке русла Тобола на этом участке будет проводить ростовская компания «Реновация» за 239 млн рублей. Подрядчику необходимо ликвидировать мусор, очистить водоем от ила и изъять донные отложения V класса опасности. Первый этап расчистки планируют завершить до конца 2024 года. От плотины до пляжа планируют очистить 1,7 км русла Тобола Скрин: сайт 2GIS Ранее URA.RU писало, что в Кургане затянулась расчистка русла Тобола. Глава региона Вадим Шумков раскритиковал темпы работ. По его словам, заказчик «Тюменьвозхоз» и подрядчик «Артель» при расчете стоимости очистки реки не учли образовавшийся из ила остров. Главное о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане незавершенная очистка Тобола спровоцировала образование иловых островков, которые создавали затор и тормозили отток воды. Глава региона Вадим Шумков заявлял, что после паводкового сезона власти сосредоточатся на углублении русла и расчистки реки. Корреспондент URA.RU вспомнил, на каких участках уже проводились работы, а где они только планируются. Очистка русла реки Тобол в районе Омского моста должна была быть завершена еще в ноябре 2023 года, однако работы не были выполнены в срок. Подрядчиком выступала компания «Артель» из Кургана, которой необходимо было расчистить 2,4 километра русла, расширить до 40 метров и извлечь более 345 тысяч тонн грунта. Сумма контракта составляла 100 млн рублей, из них очистка выполнена лишь на 60,5 млн рублей. Инсайдеры сообщали, что именно Омский мост является проблемной точкой для ухода воды из-за скопившихся иловых островков. Губернатор Вадим Шумков также озвучивал, что мост выступает естественным подпором. Расчистка водохранилища от створа гидроузла до пляжа «Бабьи пески» протяженностью 1,717 км (22,54 га) пока планируется. Работы по очистке русла Тобола на этом участке будет проводить ростовская компания «Реновация» за 239 млн рублей. Подрядчику необходимо ликвидировать мусор, очистить водоем от ила и изъять донные отложения V класса опасности. Первый этап расчистки планируют завершить до конца 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затянулась расчистка русла Тобола. Глава региона Вадим Шумков раскритиковал темпы работ. По его словам, заказчик «Тюменьвозхоз» и подрядчик «Артель» при расчете стоимости очистки реки не учли образовавшийся из ила остров. Главное о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.