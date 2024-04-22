Mash раскрыл схему Блиновской по неуплате налогов

Mash: Блиновская использовала два десятка ООО и три ИП для неуплаты налогов

22 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Большинство фирм Елены Блиновской не имели фактического адреса регистрации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер Елена Блиновская использовала около двадцати ООО и три ИП с целью минимизации уплаты налогов на свои доходы, что позволило ей вывести почти миллиард рублей за несколько лет. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «У королевы марафонов была ИП Блиновская Е.О. — основа основ, куда поступали деньги. Для „оптимизации“ бизнеса блогер сделала взаимосвязанные и подконтрольные ей организации вместе с еще двумя ИП, чтобы раздробить свои услуги по разным юрлицам», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что каждый раз, когда одна из компаний приближалась к предельной сумме для упрощенной налогообложения, в дело вступала другая фирма. Часть фактического дохода перечислялась на счета как займы, освобожденные от налогов. Возврат займов, разумеется, не происходил. При оплате услуг на официальном сайте Блиновской после каждой перезагрузки система автоматически подставляла разные компании. Управление счетами осуществлялось с использованием одинаковых телефонных номеров и адресов электронной почты, а для координации работы — общий чат. Персонал переходил между компаниями с сохранением своих должностей. Большинство фирм не имели фактического адреса регистрации, а лишь вывески на офисах, где никто не работал. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, когда она пыталась выехать из страны. Следствие утверждает, что Блиновская и ее супруг, используя сложные схемы, уклонились от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы. Мосгорсуд отказывается освободить из СИЗО Блиновскую, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Елена Блиновская использовала около двадцати ООО и три ИП с целью минимизации уплаты налогов на свои доходы, что позволило ей вывести почти миллиард рублей за несколько лет. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «У королевы марафонов была ИП Блиновская Е.О. — основа основ, куда поступали деньги. Для „оптимизации“ бизнеса блогер сделала взаимосвязанные и подконтрольные ей организации вместе с еще двумя ИП, чтобы раздробить свои услуги по разным юрлицам», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что каждый раз, когда одна из компаний приближалась к предельной сумме для упрощенной налогообложения, в дело вступала другая фирма. Часть фактического дохода перечислялась на счета как займы, освобожденные от налогов. Возврат займов, разумеется, не происходил. При оплате услуг на официальном сайте Блиновской после каждой перезагрузки система автоматически подставляла разные компании. Управление счетами осуществлялось с использованием одинаковых телефонных номеров и адресов электронной почты, а для координации работы — общий чат. Персонал переходил между компаниями с сохранением своих должностей. Большинство фирм не имели фактического адреса регистрации, а лишь вывески на офисах, где никто не работал. Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, когда она пыталась выехать из страны. Следствие утверждает, что Блиновская и ее супруг, используя сложные схемы, уклонились от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 годы. Мосгорсуд отказывается освободить из СИЗО Блиновскую, передает RT.