Власти проверят воду на курганском озере, где всплыли десятки трупов лошадей. Фото, видео

22 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

На озере Куртан вылавливают десятки утонувших лошадей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области на озере Куртан, где в половодье всплыли десятки утонувших лошадей, проведут анализ воды после из изъятия трупов животных. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сняли более 20 плавающих туш в водоеме. «Собственником лошадей на озере Куртан Мокроусовского округа организованы работы по изъятию из озера туш лошадей. Далее планируется привлечение техники и вывоз изъятых из воды утонувших животных с их последующей утилизацией», — сообщили в администрации. В мэрии округа отметили, что вода из озера Куртан не используется в качестве источника водоснабжения. По их информации, областным департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды в водоеме. В марте из-подо льда уже доставали пять утонувших коней, пропавших осенью прошлого года. Местные жители заявляли, что в воде находятся еще десятки трупов лошадей, однако власти округа эту информацию о массовом утоплении называли фейком. В департаменте природных ресурсов сообщали, что проверят воду и доведут результаты исследований до населения. Собственник вылавливает трупы лошадей из озера Куртан для дальнейшей утилизации Администрация Мокроусовского МО . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области на озере Куртан, где в половодье всплыли десятки утонувших лошадей, проведут анализ воды после из изъятия трупов животных. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сняли более 20 плавающих туш в водоеме. «Собственником лошадей на озере Куртан Мокроусовского округа организованы работы по изъятию из озера туш лошадей. Далее планируется привлечение техники и вывоз изъятых из воды утонувших животных с их последующей утилизацией», — сообщили в администрации. В мэрии округа отметили, что вода из озера Куртан не используется в качестве источника водоснабжения. По их информации, областным департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды в водоеме. В марте из-подо льда уже доставали пять утонувших коней, пропавших осенью прошлого года. Местные жители заявляли, что в воде находятся еще десятки трупов лошадей, однако власти округа эту информацию о массовом утоплении называли фейком. В департаменте природных ресурсов сообщали, что проверят воду и доведут результаты исследований до населения.