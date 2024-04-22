В Курганской области на озере Куртан, где в половодье всплыли десятки утонувших лошадей, проведут анализ воды после из изъятия трупов животных. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сняли более 20 плавающих туш в водоеме.
«Собственником лошадей на озере Куртан Мокроусовского округа организованы работы по изъятию из озера туш лошадей. Далее планируется привлечение техники и вывоз изъятых из воды утонувших животных с их последующей утилизацией», — сообщили в администрации.
В мэрии округа отметили, что вода из озера Куртан не используется в качестве источника водоснабжения. По их информации, областным департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды в водоеме.
В марте из-подо льда уже доставали пять утонувших коней, пропавших осенью прошлого года. Местные жители заявляли, что в воде находятся еще десятки трупов лошадей, однако власти округа эту информацию о массовом утоплении называли фейком. В департаменте природных ресурсов сообщали, что проверят воду и доведут результаты исследований до населения.
Собственник вылавливает трупы лошадей из озера Куртан для дальнейшей утилизации
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В Курганской области на озере Куртан, где в половодье всплыли десятки утонувших лошадей, проведут анализ воды после из изъятия трупов животных. Об этом сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее очевидцы сняли более 20 плавающих туш в водоеме. «Собственником лошадей на озере Куртан Мокроусовского округа организованы работы по изъятию из озера туш лошадей. Далее планируется привлечение техники и вывоз изъятых из воды утонувших животных с их последующей утилизацией», — сообщили в администрации. В мэрии округа отметили, что вода из озера Куртан не используется в качестве источника водоснабжения. По их информации, областным департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды в водоеме. В марте из-подо льда уже доставали пять утонувших коней, пропавших осенью прошлого года. Местные жители заявляли, что в воде находятся еще десятки трупов лошадей, однако власти округа эту информацию о массовом утоплении называли фейком. В департаменте природных ресурсов сообщали, что проверят воду и доведут результаты исследований до населения.