Лавров: Россия и Китай практически полностью отказались от доллара в торговле

22 апреля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Россия и Китай налаживают торговые отношения и используют при этом национальные валюты, отметил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия и Китай активно развивают двусторонние экономические отношения. При этом расчеты проводятся именно в национальных валютах. Страны на 90% отказались от использования доллара при заключении сделок друг с другом. Об это рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, невзирая на настойчивые попытки государств „коллективного Запада“ вставлять „палки в колеса“. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты», — подчеркнул глава МИД Сергей Лавров в ходе 42-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России. Министр также отметил, что страны взаимодействую друг с другом в области энергетики и сельхозпродукции. Китай и Россия также организуют совместные проекты, связанные с развитием промышленности. Обе стороны получают от этого выгоду, подытожил Лавров. Ранее российская компания «Норникель», которая является глобальным производителем металла, заявила, что направит свои мощности в Китай. Таким образом получится избежать негативные последствия от западных санкций. Несмотря на внешнее экономическое давление в 2023 году РФ заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20. Россия взяла курс на отказ от расчета в долларах. Страны БРИКС обсуждают внедрение собственной национальной валюты, которое позволит отказаться от доллара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Китай активно развивают двусторонние экономические отношения. При этом расчеты проводятся именно в национальных валютах. Страны на 90% отказались от использования доллара при заключении сделок друг с другом. Об это рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. «Активно развивается российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество, невзирая на настойчивые попытки государств „коллективного Запада“ вставлять „палки в колеса“. Произошла практически полная дедолларизация двусторонних экономических связей. Сегодня более 90% взаимных расчетов переведены в национальные валюты», — подчеркнул глава МИД Сергей Лавров в ходе 42-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России. Министр также отметил, что страны взаимодействую друг с другом в области энергетики и сельхозпродукции. Китай и Россия также организуют совместные проекты, связанные с развитием промышленности. Обе стороны получают от этого выгоду, подытожил Лавров. Ранее российская компания «Норникель», которая является глобальным производителем металла, заявила, что направит свои мощности в Китай. Таким образом получится избежать негативные последствия от западных санкций. Несмотря на внешнее экономическое давление в 2023 году РФ заняла пятое место по темпам роста экономики среди стран G20. Россия взяла курс на отказ от расчета в долларах. Страны БРИКС обсуждают внедрение собственной национальной валюты, которое позволит отказаться от доллара.