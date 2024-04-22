Что будут делать в Кургане с «горлышком» Тобола, чтобы избежать наводнений

В Кургане уберут из русла Тобола острова, мешающие проходу воды

22 апреля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

В русле Тобола у Кургана появились острова, влияющие на половодье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Узкое русло реки Тобол в виде «горлышка» в восточной части Кургана и Кетовском округе расширят и очистят от двух заиленных островов, мешающих проходу воды. Это основные мероприятия, направленные на уменьшение возможных наводнений в пойме реки. Об этом говорится в экспертизе, выполненной перед проведением работ по расчистке Тобола. «В русле реки Тобол на обследуемом участке ниже Омского моста образовались два осередка (острова), которые зарастают кустарником, русло реки заиливается <…> предусмотреть расчистку русла реки <…> от образовавшихся от наносов ила и песка островов», — информирует документ компании «ПромМаш Тест» на сайте госзакупок. Работы по расчистке должны увеличить пропускную способность воды в районе Омского моста. Общая площадь зачистки составляет 2431 м. Острова из ила располагаются на территории Кургана и Колташевского территориального участка Кетовского округа. До Омского моста русло реки необходимо расширить по дну до 40 метров в ширину. Дно углубят при помощи земснарядов. После автодороги вырубят кустарник на площади около трех гектаров, а также уберут почти девять тысяч деревьев. Сложные гидротехнические работы ведутся в течение трех календарных лет с июня по декабрь после окончания нерестового периода. В прошлом году закончить их не удалось. Ранее URA.RU сообщало, в каком месте Кургана стопорятся водные массы реки Тобол. Также стало известно, почему заилилось дно реки на выходе из города. В Кургане будут расчищать намытые острова в русле реки Тобол, которые мешают проходу воды скрин: Яндекс Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Узкое русло реки Тобол в виде «горлышка» в восточной части Кургана и Кетовском округе расширят и очистят от двух заиленных островов, мешающих проходу воды. Это основные мероприятия, направленные на уменьшение возможных наводнений в пойме реки. Об этом говорится в экспертизе, выполненной перед проведением работ по расчистке Тобола. «В русле реки Тобол на обследуемом участке ниже Омского моста образовались два осередка (острова), которые зарастают кустарником, русло реки заиливается <…> предусмотреть расчистку русла реки <…> от образовавшихся от наносов ила и песка островов», — информирует документ компании «ПромМаш Тест» на сайте госзакупок. Работы по расчистке должны увеличить пропускную способность воды в районе Омского моста. Общая площадь зачистки составляет 2431 м. Острова из ила располагаются на территории Кургана и Колташевского территориального участка Кетовского округа. До Омского моста русло реки необходимо расширить по дну до 40 метров в ширину. Дно углубят при помощи земснарядов. После автодороги вырубят кустарник на площади около трех гектаров, а также уберут почти девять тысяч деревьев. Сложные гидротехнические работы ведутся в течение трех календарных лет с июня по декабрь после окончания нерестового периода. В прошлом году закончить их не удалось. Ранее URA.RU сообщало, в каком месте Кургана стопорятся водные массы реки Тобол. Также стало известно, почему заилилось дно реки на выходе из города.