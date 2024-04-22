22 апреля 2024

Десятки трупов лошадей, всплывших на курганском озере, отправили на утилизацию. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, конюшня, лошадь в стойле
Из озера Куртан изъяли туши утонувших лошадей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Озеро Куртан в Курганской области, где после таяния льда всплыли десятки утонувших лошадей, очистили от трупов животных. Изъятые туши отправлены на утилизацию. Об этом сообщается в группе администрации Мокроусовского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее местные жители сняли более 20 плавающих туш в водоеме.

«Собственник лошадей, утонувших на озере Куртан Мокроусовского округа, проинформировал администрацию округа о завершении работ по изъятию из озера туш лошадей. Туши извлеченных из озера утонувших животных вывезены на утилизацию», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти проверят воду на озере, где всплыли десятки трупов лошадей. Анализ будет проводить областной департамент природных ресурсов. Первые пять утонувших животных были обнаружили еще в марте, тогда их доставали из-подо льда. Местные жители заявляли, что число погибших лошадей гораздо больше, но администрация округа называла эту информацию фейком.

Озеро Куртан в Курганской области, где после таяния льда всплыли десятки утонувших лошадей, очистили от трупов животных
Озеро Куртан в Курганской области, где после таяния льда всплыли десятки утонувших лошадей, очистили от трупов животных
Фото:

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Озеро Куртан в Курганской области, где после таяния льда всплыли десятки утонувших лошадей, очистили от трупов животных. Изъятые туши отправлены на утилизацию. Об этом сообщается в группе администрации Мокроусовского округа в соцсети «ВКонтакте». Ранее местные жители сняли более 20 плавающих туш в водоеме. «Собственник лошадей, утонувших на озере Куртан Мокроусовского округа, проинформировал администрацию округа о завершении работ по изъятию из озера туш лошадей. Туши извлеченных из озера утонувших животных вывезены на утилизацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что курганские власти проверят воду на озере, где всплыли десятки трупов лошадей. Анализ будет проводить областной департамент природных ресурсов. Первые пять утонувших животных были обнаружили еще в марте, тогда их доставали из-подо льда. Местные жители заявляли, что число погибших лошадей гораздо больше, но администрация округа называла эту информацию фейком.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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