Матвиенко предупредила ЕС о жестком ответе на конфискацию российских активов

23 апреля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Матвиенко пообещала ЕС жесткий ответ, если те решатся на конфискацию активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ответные меры на конфискацию российских активов странами Запада будут жесткими. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Я думаю, что бизнес европейский должен сказать свое слово, потому что наши ответные меры жестко ударят по европейскому бизнесу. Поэтому не советовала бы им принимать такие решения», — заявила Матвиенко. Об этом она сообщила в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. По словам Матвиенко, у РФ уже есть ответ странам Запада в виде заготовленного проекта. Она отметила, что документ может быть рассмотрен незамедлительно. Спикер Совфеда уточнила, что тогда «европейцы потеряют больше», чем Россия. Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Как после заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, США приняли данный закон, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг. В Кремле отметили, что законопроект об изъятии активов РФ — очень опасный прецедент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это посягательство на государство и частную собственность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ответные меры на конфискацию российских активов странами Запада будут жесткими. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Я думаю, что бизнес европейский должен сказать свое слово, потому что наши ответные меры жестко ударят по европейскому бизнесу. Поэтому не советовала бы им принимать такие решения», — заявила Матвиенко. Об этом она сообщила в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. По словам Матвиенко, у РФ уже есть ответ странам Запада в виде заготовленного проекта. Она отметила, что документ может быть рассмотрен незамедлительно. Спикер Совфеда уточнила, что тогда «европейцы потеряют больше», чем Россия. Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. Как после заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, США приняли данный закон, чтобы спровоцировать ЕС на такой же шаг. В Кремле отметили, что законопроект об изъятии активов РФ — очень опасный прецедент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это посягательство на государство и частную собственность.