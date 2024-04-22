Чемпионка UFC Ирина Алексеева из Челябинска высказалась о конфликте с мигрантом, подрезавшем и оскорбившем ее во время прогулки на велосипеде. Спортсменка заявила, что против разжигания межнационального конфликта, но считает ситуацию в стране очень тяжелой.
«Я в таких ситуациях никогда не была, не знала, что делать. Не хочу разжигать межнациональные конфликты, но в стране ситуация очень тяжелая», — заявила Алексеева в своем аккаунте Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).
Спортсменка добавила, что во время перепалки находилась в шоковом состоянии. По ее мнению, мудрым решением было бы уйти от конфликта, однако она не смогла стерпеть несправедливости и продолжила диалог с мигрантом. Вызов полиции на место инцидента мог спугнуть агрессора и тот бы скрылся до прибытия правоохранительных органов, добавила она.
Алексеева сообщила, что видео с конфликтом попало и в закрытые чаты мигрантов. Там началось обсуждение, часть из которого спортсменка сохранила в виде скриншотов. Мигранта оперативно нашли и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. СУ СК по региону организовало проверку, ход которой поставлен на контроль председателем СКР Александром Бастрыкиным.
Инцидент произошел 22 апреля в Челябинске. Алексеева вместе со своей подругой совершала прогулку на велосипедах, когда мигрант попытался совершить наезд на женщин на автомобиле. Как сообщалось в telegram-канале Readovka, прежде чем подрезать челябинок мужчина преследовал их. Вместо извинений девушки услышали оскорбления в свой адрес. Мигрант заявил, что у него на родине девушки так не одеваются и не выглядят.
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