Курганские власти объяснили, почему не стоит бояться озера, где нашли трупы лошадей

Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете.
«Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается.
Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео.
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Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете. «Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается. Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео.