Курганские власти объяснили, почему не стоит бояться озера, где нашли трупы лошадей

На курганском озере, где нашли десятки утонувших лошадей, проверят воду

23 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

На курганском озере Куртан, где утонули лошади, проведут анализ воды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете. «Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается. Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете. «Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается. Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео.