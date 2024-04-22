22 апреля 2024

Курганские власти объяснили, почему не стоит бояться озера, где нашли трупы лошадей

На курганском озере, где нашли десятки утонувших лошадей, проверят воду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , голубые озера
На курганском озере Куртан, где утонули лошади, проведут анализ воды (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете.

«Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается.

Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Мокроусовского округа Курганской области заявили, что озеро Куртан, где выловили трупы лошадей, не представляет опасность для жителей, поскольку не является источником водоснабжения. Об этом сообщили в муниципалитете. «Завершены работы по изъятию утонувших лошадей. Туши животных вывезены собственником на утилизацию. Вода из водоема не используется как источник водоснабжения населения», — пояснили в мэрии округа. Департаментом природных ресурсов будет проведен лабораторный контроль воды. В какие сроки станет известно о результатах исследований — не указывается. Информация об утонувших лошадях появилась прошлой осенью. Местные жители заявляли, что у собственника в озере Куртан погибли десятки животных. Несколько трупов коней было выловлено из-подо льда в марте 2024 года. При этом власти округа большое количество утонувших лошадей отрицали, а заявления местных называли фейком. После схода льда на водоеме в связи с паводками, со слов очевидцев, всплыло более 20 туш животных. Плавающие трупы в озере были сняты на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...