Курганских студентов заставляют убирать мусор после паводка

23 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Студентов привлекают к уборке мусора после наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганских студентов университетов, колледжей и техникумов заставляют убирать мусор после паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа возмущенных родителей. «Студентов всех образовательных учреждений департамент ЖКХ привлек убирать дворы города от мусора. Говорят, что управляющие компании не справляются. Когда студенты помогают укреплять дамбу еще можно понять, но убирать мусор по дворам вместо рабочих — это перебор», — сообщают инсайдеры. В департаменте образования Курганской области URA.RU сообщили, что в регионе действует акция «Рука добра». «В рамках нее студенты на добровольной основе выходят наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка», — сообщили в ведомстве. Также направлен запрос в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганцы сплотились из-за наводнения и сутками укрепляли дамбу на набережной города. В мероприятиях участвовали студенты, школьники, чиновники, сотрудники предприятий, участники спецоперации и спасатели МЧС из разных регионов страны. Актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганских студентов университетов, колледжей и техникумов заставляют убирать мусор после паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из числа возмущенных родителей. «Студентов всех образовательных учреждений департамент ЖКХ привлек убирать дворы города от мусора. Говорят, что управляющие компании не справляются. Когда студенты помогают укреплять дамбу еще можно понять, но убирать мусор по дворам вместо рабочих — это перебор», — сообщают инсайдеры. В департаменте образования Курганской области URA.RU сообщили, что в регионе действует акция «Рука добра». «В рамках нее студенты на добровольной основе выходят наводить порядок на территориях, где вода уже ушла после паводка», — сообщили в ведомстве. Также направлен запрос в пресс-службу администрации города. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганцы сплотились из-за наводнения и сутками укрепляли дамбу на набережной города. В мероприятиях участвовали студенты, школьники, чиновники, сотрудники предприятий, участники спецоперации и спасатели МЧС из разных регионов страны. Актуальная информация о наводнении в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.