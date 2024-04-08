Сотрудники оборонных заводов вышли строить дамбу в Кургане. Фото, видео

09 апреля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Сотрудники «Курганмашзавода» и «Курганприбора» вышли строить дамбу на Кировском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» вышли строить дамбу на Кировском мосту. Многие из добровольцев отмечают, что делают это по зову сердца и хотят помочь своему городу выстоять наводнение, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На Кировском мосту второй день продолжается укрепление дамбы. Добровольцами пришли строить защитное сооружение сотрудники „Курганмашзавода“ и „Курганприбора“. Они наполняют мешки песком, раскладывают их и накрывают пленкой», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что студенты военной кафедры КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Также к работе подключились добровольцы и сотрудники МЧС. Строительство дамбы продолжалось всю ночь. На ее создание ушло более 100 тонн песка. Преграду от воды обустроили на самом мосту, который был перекрыт из-за наводнения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь. В Кургане вторые сутки строят дамбу на Кировском мосту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строить дамбу пришли сотрудники оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В первый день строить дамбу на мосту начинали студенты военного центра КГУ, после им к ним присоединились горожане и сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» вышли строить дамбу на Кировском мосту. Многие из добровольцев отмечают, что делают это по зову сердца и хотят помочь своему городу выстоять наводнение, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На Кировском мосту второй день продолжается укрепление дамбы. Добровольцами пришли строить защитное сооружение сотрудники „Курганмашзавода“ и „Курганприбора“. Они наполняют мешки песком, раскладывают их и накрывают пленкой», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что студенты военной кафедры КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Также к работе подключились добровольцы и сотрудники МЧС. Строительство дамбы продолжалось всю ночь. На ее создание ушло более 100 тонн песка. Преграду от воды обустроили на самом мосту, который был перекрыт из-за наводнения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.