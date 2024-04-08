Сотрудники оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» вышли строить дамбу на Кировском мосту. Многие из добровольцев отмечают, что делают это по зову сердца и хотят помочь своему городу выстоять наводнение, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«На Кировском мосту второй день продолжается укрепление дамбы. Добровольцами пришли строить защитное сооружение сотрудники „Курганмашзавода“ и „Курганприбора“. Они наполняют мешки песком, раскладывают их и накрывают пленкой», — передает корреспондент.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Сотрудники оборонных предприятий «Курганмашзавод» и «Курганприбор» вышли строить дамбу на Кировском мосту. Многие из добровольцев отмечают, что делают это по зову сердца и хотят помочь своему городу выстоять наводнение, передает корреспондент URA.RU с места событий. «На Кировском мосту второй день продолжается укрепление дамбы. Добровольцами пришли строить защитное сооружение сотрудники „Курганмашзавода“ и „Курганприбора“. Они наполняют мешки песком, раскладывают их и накрывают пленкой», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что студенты военной кафедры КГУ укрепляют дамбу в Кургане. Также к работе подключились добровольцы и сотрудники МЧС. Строительство дамбы продолжалось всю ночь. На ее создание ушло более 100 тонн песка. Преграду от воды обустроили на самом мосту, который был перекрыт из-за наводнения. Вся информация о паводке в онлайн-трансляции агентства. Хронология последних четырех дней — здесь.