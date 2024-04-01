В Челябинской области 56 районных депутатов сложат полномочия досрочно

02 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобрания региона одобрили преобразование трех районов в округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В трех районах Челябинской области депутаты сложат полномочия на год раньше срока. Эту информацию корреспонденту URA.RU 1 апреля подтвердили в муниципалитетах. «В сентябре этого года в нашей территории состоятся выборы собрания депутатов Пластовского муниципального округа. Полномочия депутатов района истекают в 2025 году, но они сложат полномочия на год раньше, в сентябре 2024 года», — сообщил корреспонденту агентства глава Пластовского района Андрей Пестряков. Выборы связаны с тем, что в 2024 году Пластовский район должен прекратить свое существование. С 1 января вместо него будет образован Пластовский муниципальный округ. До конца 2024 проходит переходный период, в течение которого будут ликвидированы властные органы района и созданы органы исполнительной и законодательной властей округа. Аналогичные процессы происходят в Саткинском и Нязепетровском районах. Там так же депутаты района прекратят работу досрочно и после сентябрьских выборов уступят место депутатам округа. До конца года депутаты округов выберут их глав, и процесс формирования органов власти Пластовского, Саткинского и Нязепетровского округов будет завершен. Действующие райсобрания включают в себя 20 человек в Пластовском районе, 21 депутат в Саткинском и 15 — в Нязепетровском районах. Кроме них потеряют полномочия более сотни депутатов, работавших в городских и сельских райсоветов всех трех территорий. Если вместо районных депутатов появятся окружные, то горсоветы и сельсоветы будут просто ликвидированы. Преобразование Саткинского, а также Пластовского и Нязепетровского районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в муниципальный округ завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты. Предполагается, что вследствие преобразования повысится управляемость и вновь образованных муниципальных округов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В трех районах Челябинской области депутаты сложат полномочия на год раньше срока. Эту информацию корреспонденту URA.RU 1 апреля подтвердили в муниципалитетах. «В сентябре этого года в нашей территории состоятся выборы собрания депутатов Пластовского муниципального округа. Полномочия депутатов района истекают в 2025 году, но они сложат полномочия на год раньше, в сентябре 2024 года», — сообщил корреспонденту агентства глава Пластовского района Андрей Пестряков. Выборы связаны с тем, что в 2024 году Пластовский район должен прекратить свое существование. С 1 января вместо него будет образован Пластовский муниципальный округ. До конца 2024 проходит переходный период, в течение которого будут ликвидированы властные органы района и созданы органы исполнительной и законодательной властей округа. Аналогичные процессы происходят в Саткинском и Нязепетровском районах. Там так же депутаты района прекратят работу досрочно и после сентябрьских выборов уступят место депутатам округа. До конца года депутаты округов выберут их глав, и процесс формирования органов власти Пластовского, Саткинского и Нязепетровского округов будет завершен. Действующие райсобрания включают в себя 20 человек в Пластовском районе, 21 депутат в Саткинском и 15 — в Нязепетровском районах. Кроме них потеряют полномочия более сотни депутатов, работавших в городских и сельских райсоветов всех трех территорий. Если вместо районных депутатов появятся окружные, то горсоветы и сельсоветы будут просто ликвидированы. Преобразование Саткинского, а также Пластовского и Нязепетровского районов в округа было инициировано в сентябре 2023 года губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. В 2022 году процесс преобразования в муниципальный округ завершился в Коркинском районе. Появление единого округа вместо нескольких внутрирайонных муниципалитетов позволило прекратить их противостояние и избавило округ от лишней бюрократической волокиты. Предполагается, что вследствие преобразования повысится управляемость и вновь образованных муниципальных округов.