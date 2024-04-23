Четверых мигрантов, забивших до смерти екатеринбуржца, отправили в СИЗО. Фото, видео

23 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Один из арестованных — Джахонгир Мансуров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Джахонгира Мансурова, Абдулу и Махмадюнса Юсуповых и Нодира Нуруллоева — вероятных участников массовой драки мигрантов возле кафе, в которой погиб мужчина. Никто из подсудимых вину не признал, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Фигуранты будут находиться под стражей до 19 июня. Днем ранее, 22 апреля, суд арестовал пятого — Сафарбека Ходжаева — также до 19 июня. Во время процесса стало известно, что силовики поймали не всех участников драки. Того, кто вероятно убил мигранта, тоже. «Проводится комплекс мероприятий по установлению всех причастных», — заявил следователь. Мансуров, братья Юсуповы и Нуруллоев — уроженцы Таджикистана. Про первого известно, что он разведен, имеет двоих малолетних детей, ранее не судим. В суде заявил, что у него высшее образование, а сам работает в такси. «Ни разу такого не было, впервые в суде. Честно сказать, мне плохо», — признался Джахонгир, отказавшись от госпитализации. Он просил отправить его под домашний арест и был готов внести залог в 500 тысяч рублей. Его товарищ — Юсупов — женат, есть годовалая дочка, закончил 11 классов, сейчас учится в колледже на третьем курсе. Просил предоставить ему адвоката, поскольку не всегда понимал слова судьи. Массовая драка произошла в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений. Пострадавшими стали четверо уроженцев Узбекистана, один из них был ранен ножом, второй — скончался на месте происшествия. Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В суд пришла мама Мансурова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Махмадюнс Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Адвокат Жанна Калегина и подзащитный Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Джахонгира Мансурова, Абдулу и Махмадюнса Юсуповых и Нодира Нуруллоева — вероятных участников массовой драки мигрантов возле кафе, в которой погиб мужчина. Никто из подсудимых вину не признал, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Фигуранты будут находиться под стражей до 19 июня. Днем ранее, 22 апреля, суд арестовал пятого — Сафарбека Ходжаева — также до 19 июня. Во время процесса стало известно, что силовики поймали не всех участников драки. Того, кто вероятно убил мигранта, тоже. «Проводится комплекс мероприятий по установлению всех причастных», — заявил следователь. Мансуров, братья Юсуповы и Нуруллоев — уроженцы Таджикистана. Про первого известно, что он разведен, имеет двоих малолетних детей, ранее не судим. В суде заявил, что у него высшее образование, а сам работает в такси. «Ни разу такого не было, впервые в суде. Честно сказать, мне плохо», — признался Джахонгир, отказавшись от госпитализации. Он просил отправить его под домашний арест и был готов внести залог в 500 тысяч рублей. Его товарищ — Юсупов — женат, есть годовалая дочка, закончил 11 классов, сейчас учится в колледже на третьем курсе. Просил предоставить ему адвоката, поскольку не всегда понимал слова судьи. Массовая драка произошла в ночь на 20 апреля возле кафе Dalida. Конфликт завязался из-за личных неприязненных отношений. Пострадавшими стали четверо уроженцев Узбекистана, один из них был ранен ножом, второй — скончался на месте происшествия. Полицейские оперативно задержали подозреваемых. Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.