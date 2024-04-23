Экс-владельцы ЧЭМК и «Арианта» не смогли снять арест со своего имущества

23 апреля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Суд отказался отменить обеспечительные меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Семьям челябинских олигархов Александра Аристова и Юрия Антипова не удалось добиться отмены ареста своего имущества в рамках дела о национализации предприятий группы ЧЭМК. Такое решение принял 23 апреля арбитражный суд Челябинской области. «В закрытом судебном заседании заявления об отмене обеспечительных мер (с учетом поступивших 17 апреля заявлений от ООО „Агрофирма ‚Ариант‘, ООО ‚Агрофирма ‚Южная‘, ООО ‚Кубань-Вино‘, ООО ‚ЦПИ — Ариант‘ об изменении обеспечительных мер) судом рассмотрены. В удовлетворении заявлений отказано“, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Генпрокуратура посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 1990-х годах прошла незаконно. По мнению надзорного ведомства, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. Затем на все имущество бизнесменов и их родственников был наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьям челябинских олигархов Александра Аристова и Юрия Антипова не удалось добиться отмены ареста своего имущества в рамках дела о национализации предприятий группы ЧЭМК. Такое решение принял 23 апреля арбитражный суд Челябинской области. «В закрытом судебном заседании заявления об отмене обеспечительных мер (с учетом поступивших 17 апреля заявлений от ООО „Агрофирма ‚Ариант‘, ООО ‚Агрофирма ‚Южная‘, ООО ‚Кубань-Вино‘, ООО ‚ЦПИ — Ариант‘ об изменении обеспечительных мер) судом рассмотрены. В удовлетворении заявлений отказано“, — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. До 2021 года холдинг «Ариант» и все, что связано с ЧЭМК, принадлежало семьям Юрия Антипова и Александра Аристова. После раздела бизнеса Антиповым отошел металлургический цикл, а пищевая линейка Аристовым. Генпрокуратура посчитала, что приватизация Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в 1990-х годах прошла незаконно. По мнению надзорного ведомства, именно с этой приватизации начал развиваться бизнес «Арианта», поэтому все активы подлежат национализации. Сам ЧЭМК и связанные с ним предприятия ранее были переданы государству решением арбитражного суда Свердловской области. Затем на все имущество бизнесменов и их родственников был наложен арест. По требованию Генпрокуратуры суд постановил взыскать со всех семей 105 миллиардов рублей. Как считают в надзорном ведомстве, эти деньги были незаконно выведены со счетов предприятий еще до раздела бизнеса.