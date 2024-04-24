Капитан Дандыкин: Россия готовится к летним диверсиям ВСУ на Черном море

24 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

ВСУ могут атаковать гражданские корабли на Черном море, заявил Василий Дандыкин Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В весенне-летний период Россия может столкнуться с увеличением количества диверсий ВСУ со стороны Черного моря. Российские войска сейчас проводят учения, чтобы вовремя отразить морские атаки, которые несут серьезную опасность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «ВСУ будут пытаться совершить диверсионные атаки по Севастополю, военным кораблям Черноморского флота и даже по гражданским кораблям, которые возят зерно и прочее. Новороссийск и Крымский мост также наверняка в планах для атак. Думаю, с этими проблемами Россия столкнется в период весны—лета. Мы готовимся к этому, проводятся тренировки. Наша задача — нейтрализовать любые атаки с воздуха, моря или берега. Противолодочная и противокатерная оборона всеми возможными средствами будет пресекать возможные диверсии», — объяснил Василий Дандыкин. По словам капитана первого ранга запаса, для диверсий ВСУ подойдут британские морские дроны (управляемые безэкипажные катера). «Украине скорее всего передадут малые плавсредства, например, управляемые катера без экипажа. Все это нужно для диверсий ВСУ, которые уже применяются против кораблей Черноморского флота. Военные силы Украины группами по четыре-шесть человек работают в море, нападают, как стаи пираний. Я думаю, что одна из таких групп подорвала опоры у Крымского моста. Но эти мишени достаточно крупные, и опыт у российской армии уже накоплен», — добавил он. Лондон заявил о планах выделить Киеву пакет военной помощи на 617 миллионов долларов. В него войдут более 1,6 тысячи ракет, 60 малых плавсредств и свыше 4 миллионов патронов, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Ранее военный эксперт, директор института стран СНГ в Севастополе капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев отмечал в разговоре с URA.RU, что Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении. Также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом сообщал и анонимный сотрудник ФСБ России. Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В весенне-летний период Россия может столкнуться с увеличением количества диверсий ВСУ со стороны Черного моря. Российские войска сейчас проводят учения, чтобы вовремя отразить морские атаки, которые несут серьезную опасность. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «ВСУ будут пытаться совершить диверсионные атаки по Севастополю, военным кораблям Черноморского флота и даже по гражданским кораблям, которые возят зерно и прочее. Новороссийск и Крымский мост также наверняка в планах для атак. Думаю, с этими проблемами Россия столкнется в период весны—лета. Мы готовимся к этому, проводятся тренировки. Наша задача — нейтрализовать любые атаки с воздуха, моря или берега. Противолодочная и противокатерная оборона всеми возможными средствами будет пресекать возможные диверсии», — объяснил Василий Дандыкин. По словам капитана первого ранга запаса, для диверсий ВСУ подойдут британские морские дроны (управляемые безэкипажные катера). «Украине скорее всего передадут малые плавсредства, например, управляемые катера без экипажа. Все это нужно для диверсий ВСУ, которые уже применяются против кораблей Черноморского флота. Военные силы Украины группами по четыре-шесть человек работают в море, нападают, как стаи пираний. Я думаю, что одна из таких групп подорвала опоры у Крымского моста. Но эти мишени достаточно крупные, и опыт у российской армии уже накоплен», — добавил он. Лондон заявил о планах выделить Киеву пакет военной помощи на 617 миллионов долларов. В него войдут более 1,6 тысячи ракет, 60 малых плавсредств и свыше 4 миллионов патронов, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Ранее военный эксперт, директор института стран СНГ в Севастополе капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев отмечал в разговоре с URA.RU, что Украина все еще сохраняет высокую боеготовность и способна к наступательным маневрам, в частности, на юго-востоке и херсонском направлении. Также потенциал сохраняется на Черном море. Об этом сообщал и анонимный сотрудник ФСБ России. Западные спецслужбы готовят украинский спецназ к проведению диверсий против кораблей Черноморского флота и инфраструктуры Крыма.