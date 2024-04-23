Разлив реки Чусовой в Ревде остановили. Видео

23 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

В реке прекратилось повышение уровня воды (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Разлив реки Чусовой в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) удалось остановить. Специалисты расширили русло реки, благодаря чему прекратилось повышение уровня воды, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. «Эксплуатирующая организация после обращения Минприроды сократила объемы сброса. Параллельно Минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, благодаря чему прекратилось повышение уровня воды», — приводит слова Мамонтова департамент информационной политики Свердловской области. Специалисты продолжают работать на площадке. Глава Ревды Татьяна Клепикова, находящаяся на месте подтопления, рассказала, что местные жители спокойны. По ее словам они готовы к подобным ситуациям и имеют все необходимое. Река Чусовая вышла из берегов 23 апреля. Это произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. В зоне подтопления оказалось шесть домов. Дорожники экстренно расширили русло, чтобы увеличить пропускную способность на участке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разлив реки Чусовой в поселке Барановка в Ревде (Свердловская область) удалось остановить. Специалисты расширили русло реки, благодаря чему прекратилось повышение уровня воды, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов. «Эксплуатирующая организация после обращения Минприроды сократила объемы сброса. Параллельно Минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, благодаря чему прекратилось повышение уровня воды», — приводит слова Мамонтова департамент информационной политики Свердловской области. Специалисты продолжают работать на площадке. Глава Ревды Татьяна Клепикова, находящаяся на месте подтопления, рассказала, что местные жители спокойны. По ее словам они готовы к подобным ситуациям и имеют все необходимое. Река Чусовая вышла из берегов 23 апреля. Это произошло из-за увеличенного сброса воды с Волчихинского водохранилища. В зоне подтопления оказалось шесть домов. Дорожники экстренно расширили русло, чтобы увеличить пропускную способность на участке.