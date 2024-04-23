23 апреля 2024

Курганцы сняли на видео более 30 выловленных трупов лошадей

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На озере Куртан достали свыше 30 мертвых лошадей Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области из озера Куртан, где осенью массово утонули лошади, выловили более 30 трупов животных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы из Мокроусовского округа. Ранее местные жители сообщали о двух десятках плавающих тушах животных во время паводка.

«Вот все лошади, которых достали из озера Куртан. Более 30 трупов животных», — рассказала одна из местных жительниц. На видео очевидец показала уже изъятых из водоема туш лошадей, которые были разложены на берегу.

Информация об утонувших животных появилась в соцсетях прошлой осенью. Тогда местные жители заявляли, что у собственника на озере Куртан погибли более 40 лошадей. В марте 2024 года из-подо льда было выловлено пять туш. Власти Мокроусовского округа большое количество утонувших животных называли фейком. Позднее в муниципалитете сообщили, что собственник изъял все трупы для утилизации. Департаментом природных ресурсов будет проведен анализ воды. При этом в округе отметили, что вода из озера не опасна, поскольку водоем не является источником водоснабжения.

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В Курганской области из озера Куртан, где осенью массово утонули лошади, выловили более 30 трупов животных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы из Мокроусовского округа. Ранее местные жители сообщали о двух десятках плавающих тушах животных во время паводка. «Вот все лошади, которых достали из озера Куртан. Более 30 трупов животных», — рассказала одна из местных жительниц. На видео очевидец показала уже изъятых из водоема туш лошадей, которые были разложены на берегу. Информация об утонувших животных появилась в соцсетях прошлой осенью. Тогда местные жители заявляли, что у собственника на озере Куртан погибли более 40 лошадей. В марте 2024 года из-подо льда было выловлено пять туш. Власти Мокроусовского округа большое количество утонувших животных называли фейком. Позднее в муниципалитете сообщили, что собственник изъял все трупы для утилизации. Департаментом природных ресурсов будет проведен анализ воды. При этом в округе отметили, что вода из озера не опасна, поскольку водоем не является источником водоснабжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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