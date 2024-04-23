Курганцы сняли на видео более 30 выловленных трупов лошадей

24 апреля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

На озере Куртан достали свыше 30 мертвых лошадей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области из озера Куртан, где осенью массово утонули лошади, выловили более 30 трупов животных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы из Мокроусовского округа. Ранее местные жители сообщали о двух десятках плавающих тушах животных во время паводка. «Вот все лошади, которых достали из озера Куртан. Более 30 трупов животных», — рассказала одна из местных жительниц. На видео очевидец показала уже изъятых из водоема туш лошадей, которые были разложены на берегу. Информация об утонувших животных появилась в соцсетях прошлой осенью. Тогда местные жители заявляли, что у собственника на озере Куртан погибли более 40 лошадей. В марте 2024 года из-подо льда было выловлено пять туш. Власти Мокроусовского округа большое количество утонувших животных называли фейком. Позднее в муниципалитете сообщили, что собственник изъял все трупы для утилизации. Департаментом природных ресурсов будет проведен анализ воды. При этом в округе отметили, что вода из озера не опасна, поскольку водоем не является источником водоснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области из озера Куртан, где осенью массово утонули лошади, выловили более 30 трупов животных. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы из Мокроусовского округа. Ранее местные жители сообщали о двух десятках плавающих тушах животных во время паводка. «Вот все лошади, которых достали из озера Куртан. Более 30 трупов животных», — рассказала одна из местных жительниц. На видео очевидец показала уже изъятых из водоема туш лошадей, которые были разложены на берегу. Информация об утонувших животных появилась в соцсетях прошлой осенью. Тогда местные жители заявляли, что у собственника на озере Куртан погибли более 40 лошадей. В марте 2024 года из-подо льда было выловлено пять туш. Власти Мокроусовского округа большое количество утонувших животных называли фейком. Позднее в муниципалитете сообщили, что собственник изъял все трупы для утилизации. Департаментом природных ресурсов будет проведен анализ воды. При этом в округе отметили, что вода из озера не опасна, поскольку водоем не является источником водоснабжения.