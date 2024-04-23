Тюменский тракторист рассказал, как в одиночку спасал село от паводка

Тюменский тракторист пять дней в одиночку возводил дамбу

24 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Мужчина ранее никогда не сидел за рулем трактора Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Житель Тюменской области Евгений Серебренников в одиночку на тракторе пять дней строил дамбу в селе Огнево (Тюменская область), чтобы спасти его от паводка. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «На дамбе я работал где-то пять дней, спал по три часа. Никогда не сидел за трактором, а тут пришлось. Из администрации нам вначале никто не помогал. Они приехали уже тогда, когда вода дошла до домов. Замглавы района нам сказал, что мы дамбу построили из говна и грязи. Но какая бы она ни была, а село спасла. Огнево устояло благодаря нашей дамбе. Потом нам уже пригнали технику, пять КАМАЗов с песком, экскаватор, когда мы уже сами отстояли село», — рассказал Евгений. Он вспоминает, что в момент, когда вода начала поступать к домам, трактор сломался. За запасными частями пришлось ехать в Ишим. Когда трактор починили, Евгений ездил на нем по воде. В итоге в селе Огнево затопленными оказались только три дома. По словам Серебренникова, они стоят по окна в воде. В настоящий момент в селе организовано дежурство. Сельчане по очереди охраняют дамбу. По словам Евгения, в общей сложности он и местные жители возвели около 605 метров укрепления. Сейчас вода постепенно отходит, но местные готовы к приходу второй волны. URA.RU отправило запрос в администрацию Казанского района. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюменской области Евгений Серебренников в одиночку на тракторе пять дней строил дамбу в селе Огнево (Тюменская область), чтобы спасти его от паводка. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU. «На дамбе я работал где-то пять дней, спал по три часа. Никогда не сидел за трактором, а тут пришлось. Из администрации нам вначале никто не помогал. Они приехали уже тогда, когда вода дошла до домов. Замглавы района нам сказал, что мы дамбу построили из говна и грязи. Но какая бы она ни была, а село спасла. Огнево устояло благодаря нашей дамбе. Потом нам уже пригнали технику, пять КАМАЗов с песком, экскаватор, когда мы уже сами отстояли село», — рассказал Евгений. Он вспоминает, что в момент, когда вода начала поступать к домам, трактор сломался. За запасными частями пришлось ехать в Ишим. Когда трактор починили, Евгений ездил на нем по воде. В итоге в селе Огнево затопленными оказались только три дома. По словам Серебренникова, они стоят по окна в воде. В настоящий момент в селе организовано дежурство. Сельчане по очереди охраняют дамбу. По словам Евгения, в общей сложности он и местные жители возвели около 605 метров укрепления. Сейчас вода постепенно отходит, но местные готовы к приходу второй волны. URA.RU отправило запрос в администрацию Казанского района. Ответ на него ожидается.