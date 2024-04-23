Жителя ХМАО возмутила детская кукла, которая читает стихи о смерти
Житель ХМАО купил дочери куклу, которая, как оказалось, читает стихи про смерть. Возмущенный отец вернул куклу.
«Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», — говорит кукла на видео, опубликованном в telegram-канале «Вестник Сургутского района». Строчки оказались из стихотворения Евгения Евтушенко.
Говорящую куклу югорчанин купил на маркетплейсе, но решил от нее избавиться. «После записи видео игрушку сожгли с молитвой отнесли в пункт выдачи заказов на возврат», — рассказал «Вестнику» отец.
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