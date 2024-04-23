23 апреля 2024

Жителя ХМАО возмутила детская кукла, которая читает стихи о смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллекция старинных кукол. Курган , кукла, детская игрушка
Жителя ХМАО возмутила детская кукла, которая читает стихи о смерти Фото:

Житель ХМАО купил дочери куклу, которая, как оказалось, читает стихи про смерть. Возмущенный отец вернул куклу.

«Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», — говорит кукла на видео, опубликованном в telegram-канале «Вестник Сургутского района». Строчки оказались из стихотворения Евгения Евтушенко.

Говорящую куклу югорчанин купил на маркетплейсе, но решил от нее избавиться. «После записи видео игрушку сожгли с молитвой отнесли в пункт выдачи заказов на возврат», — рассказал «Вестнику» отец.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель ХМАО купил дочери куклу, которая, как оказалось, читает стихи про смерть. Возмущенный отец вернул куклу. «Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», — говорит кукла на видео, опубликованном в telegram-канале «Вестник Сургутского района». Строчки оказались из стихотворения Евгения Евтушенко. Говорящую куклу югорчанин купил на маркетплейсе, но решил от нее избавиться. «После записи видео игрушку сожгли с молитвой отнесли в пункт выдачи заказов на возврат», — рассказал «Вестнику» отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...