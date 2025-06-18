Банкротная строительная компания из ХМАО продает лимузины «Линкольн» за бесценок.Фото

На торги выставлены четыре автомобиля «Линкольн», принадлежащие обанкротившейся строительной компании «Степстрой» из Сургута (ХМАО). Машины стоят 100–200 тысяч рублей, сообщили URA.RU представители электронной торговой площадки.
«На торги выставлены четыре „Линкольна“ — три модели Town Car и один Navigator. Цены на лимузины варьируются от 118 800 до 214 200 рублей», — уточнили организаторы торгов.
Среди лотов — три седана Lincoln Town Car (выпуск 1995, 1999 и 2001 годов) и внедорожник Lincoln Navigator 1999 года, модифицированные в лимузины. Все машины не заводятся и нуждаются в ремонте.
Компания «Степстрой», которая продает машины, была зарегистрирована в Сургуте в 2011 году. Она занималась строительством жилых домов и коммерческой недвижимости, выполняла госконтракты. В 2023 году компания признана банкротом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк».
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