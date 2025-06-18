18 июня 2025

Банкротная строительная компания из ХМАО продает лимузины «Линкольн» за бесценок.Фото

Банкротная строительная компания из ХМАО продает лимузины «Линкольн» за бесценок
© Служба новостей «URA.RU»
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Лимузин «Линкольн» продает разорившаяся компания из ХМАО
Лимузин «Линкольн» продает разорившаяся компания из ХМАО Фото:

На торги выставлены четыре автомобиля «Линкольн», принадлежащие обанкротившейся строительной компании «Степстрой» из Сургута (ХМАО). Машины стоят 100–200 тысяч рублей, сообщили URA.RU представители электронной торговой площадки.

«На торги выставлены четыре „Линкольна“ — три модели Town Car и один Navigator. Цены на лимузины варьируются от 118 800 до 214 200 рублей», — уточнили организаторы торгов.

Среди лотов — три седана Lincoln Town Car (выпуск 1995, 1999 и 2001 годов) и внедорожник Lincoln Navigator 1999 года, модифицированные в лимузины. Все машины не заводятся и нуждаются в ремонте.

Компания «Степстрой», которая продает машины, была зарегистрирована в Сургуте в 2011 году. Она занималась строительством жилых домов и коммерческой недвижимости, выполняла госконтракты. В 2023 году компания признана банкротом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк».

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На торги выставлены четыре автомобиля «Линкольн», принадлежащие обанкротившейся строительной компании «Степстрой» из Сургута (ХМАО). Машины стоят 100–200 тысяч рублей, сообщили URA.RU представители электронной торговой площадки. «На торги выставлены четыре „Линкольна“ — три модели Town Car и один Navigator. Цены на лимузины варьируются от 118 800 до 214 200 рублей», — уточнили организаторы торгов. Среди лотов — три седана Lincoln Town Car (выпуск 1995, 1999 и 2001 годов) и внедорожник Lincoln Navigator 1999 года, модифицированные в лимузины. Все машины не заводятся и нуждаются в ремонте. Компания «Степстрой», которая продает машины, была зарегистрирована в Сургуте в 2011 году. Она занималась строительством жилых домов и коммерческой недвижимости, выполняла госконтракты. В 2023 году компания признана банкротом. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске (ХМАО) выставлен на торги бронированный инкассаторский фургон Mercedes. Машину продает «Газпромбанк».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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