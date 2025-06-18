В День молодежи в Нижневартовске с 8 утра и до 11 вечера будут закрыты некоторые улицы
В Нижневартовске (ХМАО) 28 июня в День молодежи перекроют улицы рядом с Набережной. Ограничения для автомобилей будут действовать с восьми тура до одинадцати вечера.
«В День молодежи будут закрыты для автомобилей проспект Победы — на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Г.И. Пикмана. Улица Г.И. Пикмана — от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля», — следует из сообщения мэрии Нижневартовска.
Праздник в городе намечен на 28 июня. Водителей заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Дороги вдоль набережной будут закрыты для автомобилистов
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