18 июня 2025

В Нижневартовске в День молодежи перекроют дороги. Инфографика

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В День молодежи в Нижневартовске с 8 утра и до 11 вечера будут закрыты некоторые улицы
В День молодежи в Нижневартовске с 8 утра и до 11 вечера будут закрыты некоторые улицы Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 28 июня в День молодежи перекроют улицы рядом с Набережной. Ограничения для автомобилей будут действовать с восьми тура до одинадцати вечера. 

«В День молодежи будут закрыты для автомобилей проспект Победы — на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Г.И. Пикмана.  Улица Г.И. Пикмана — от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля», — следует из сообщения мэрии Нижневартовска.

Праздник в городе намечен на 28 июня. Водителей заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Дороги вдоль набережной будут закрыты для автомобилистов
Дороги вдоль набережной будут закрыты для автомобилистов
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) 28 июня в День молодежи перекроют улицы рядом с Набережной. Ограничения для автомобилей будут действовать с восьми тура до одинадцати вечера.  «В День молодежи будут закрыты для автомобилей проспект Победы — на участке от улицы 60 лет Октября до улицы Г.И. Пикмана.  Улица Г.И. Пикмана — от проспекта Победы до улицы Мусы Джалиля», — следует из сообщения мэрии Нижневартовска. Праздник в городе намечен на 28 июня. Водителей заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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